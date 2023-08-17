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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-aktorden-zelenskiye-uyusturucu-tedavisi-gormelisin-1074717770.html
ABD'li aktörden Zelenskiy'e: 'Uyuşturucu tedavisi görmelisin'
ABD'li aktörden Zelenskiy'e: 'Uyuşturucu tedavisi görmelisin'
ABD'li aktör McGinley, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e uyuşturucu tedavisi görmesini tavsiye etti. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T14:53+0300
2023-08-17T14:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
uyuşturucu
vladimir zelenskiy
hitler
intihar
tepki
eleştiri
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ABD'li aktör John C. McGinley, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bazı önerilerde bulundu."Son bir yıl içinde içki ve uyuşturucu en iyi arkadaşların oldu, anlıyorum. Bu konuda sana verebileceğim en önemli nasihat, tek çıkış yolunun iyilik olduğudur" diyen McGinley, bugün bunun çelişkili gelebileceğini ancak gerçek iyiliğin hoşgörüyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.Zelenskiy'in kamuoyu önündeki bazı tuhaf davranışları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın uyuşturucu kullandığına dair yorumlar gündeme gelmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de, bir açıklamasında Zelenskiy'i 'Kiev'deki uyuşturucu bağımlısı' olarak tanımlamış ve Zelenskiy'in Nazi lideri Adolf Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebileceğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-zelenskiy-hitler-gibi-intihar-ederek-hayatina-son-verebilir-1071003047.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, hitler, intihar, tepki, eleştiri, john c. mcginley
ukrayna, ukrayna krizi, abd, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, hitler, intihar, tepki, eleştiri, john c. mcginley

ABD'li aktörden Zelenskiy'e: 'Uyuşturucu tedavisi görmelisin'

14:53 17.08.2023 (güncellendi: 14:54 17.08.2023)
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Dursun Aydemir
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ABD'li aktör McGinley, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e uyuşturucu tedavisi görmesini tavsiye etti.
ABD'li aktör John C. McGinley, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bazı önerilerde bulundu.

"Son bir yıl içinde içki ve uyuşturucu en iyi arkadaşların oldu, anlıyorum. Bu konuda sana verebileceğim en önemli nasihat, tek çıkış yolunun iyilik olduğudur" diyen McGinley, bugün bunun çelişkili gelebileceğini ancak gerçek iyiliğin hoşgörüyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy'in kamuoyu önündeki bazı tuhaf davranışları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın uyuşturucu kullandığına dair yorumlar gündeme gelmişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de, bir açıklamasında Zelenskiy'i 'Kiev'deki uyuşturucu bağımlısı' olarak tanımlamış ve Zelenskiy'in Nazi lideri Adolf Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebileceğini belirtmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
Ukrayna krizi
Medvedev: Zelenskiy, Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebilir
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