https://sputniknews.com.tr/20230817/abdli-aktorden-zelenskiye-uyusturucu-tedavisi-gormelisin-1074717770.html

ABD'li aktörden Zelenskiy'e: 'Uyuşturucu tedavisi görmelisin'

ABD'li aktörden Zelenskiy'e: 'Uyuşturucu tedavisi görmelisin'

ABD'li aktör McGinley, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e uyuşturucu tedavisi görmesini tavsiye etti. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T14:53+0300

2023-08-17T14:53+0300

2023-08-17T14:54+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

abd

uyuşturucu

vladimir zelenskiy

hitler

intihar

tepki

eleştiri

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ABD'li aktör John C. McGinley, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bazı önerilerde bulundu."Son bir yıl içinde içki ve uyuşturucu en iyi arkadaşların oldu, anlıyorum. Bu konuda sana verebileceğim en önemli nasihat, tek çıkış yolunun iyilik olduğudur" diyen McGinley, bugün bunun çelişkili gelebileceğini ancak gerçek iyiliğin hoşgörüyle karıştırılmaması gerektiğini belirtti.Zelenskiy'in kamuoyu önündeki bazı tuhaf davranışları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın uyuşturucu kullandığına dair yorumlar gündeme gelmişti.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de, bir açıklamasında Zelenskiy'i 'Kiev'deki uyuşturucu bağımlısı' olarak tanımlamış ve Zelenskiy'in Nazi lideri Adolf Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebileceğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-zelenskiy-hitler-gibi-intihar-ederek-hayatina-son-verebilir-1071003047.html

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ukrayna, ukrayna krizi, abd, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, hitler, intihar, tepki, eleştiri, john c. mcginley