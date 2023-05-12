https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-zelenskiy-hitler-gibi-intihar-ederek-hayatina-son-verebilir-1071003047.html

Medvedev: Zelenskiy, Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebilir

Medvedev: Zelenskiy, Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Nazi lideri Adolf Hitler gibi intihar ederek hayatına... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T16:09+0300

2023-05-12T16:09+0300

2023-05-12T16:11+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

vladimir zelenskiy

nazi

adolf hitler

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Zelenskiy'in Kremlin'deki herkesin ölmesini temenni etmesine tepki gösteren Medvedev, "Yeşiller içindeki yaratık, Kremlin'deki herkesin ölmesini istemiş. Üstelik kendi ellerimizden değil. Kimin nasıl öleceğini bilemeyiz, zira Tanrı'nın yolları hakkında bilgi sahibi değiliz" dedi.'Kiev'deki uyuşturucu bağımlısı' olarak tanımladığı Zelenskiy'in ise bizzat kendi elleriyle ölme şansı bulunduğunu belirten Medvedev, "Korkakça intihar ederek can verebilir. Hitler'in köpek zehri yutması gibi" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Rus hükümet yetkililerinin sonunun kötü olacağını ve eceliyle ölmeyebileceğini söylemişti.Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hitler ve eşi Eva Braun'un 30 Nisan 1945'te birlikte intihar ettiğini ortaya koyan belgeler yayınlamıştı.

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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, nazi, adolf hitler