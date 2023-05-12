https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-zelenskiy-hitler-gibi-intihar-ederek-hayatina-son-verebilir-1071003047.html
Medvedev: Zelenskiy, Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebilir
Medvedev: Zelenskiy, Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebilir
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Nazi lideri Adolf Hitler gibi intihar ederek hayatına... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:09+0300
2023-05-12T16:09+0300
2023-05-12T16:11+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
vladimir zelenskiy
nazi
adolf hitler
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Zelenskiy'in Kremlin'deki herkesin ölmesini temenni etmesine tepki gösteren Medvedev, "Yeşiller içindeki yaratık, Kremlin'deki herkesin ölmesini istemiş. Üstelik kendi ellerimizden değil. Kimin nasıl öleceğini bilemeyiz, zira Tanrı'nın yolları hakkında bilgi sahibi değiliz" dedi.'Kiev'deki uyuşturucu bağımlısı' olarak tanımladığı Zelenskiy'in ise bizzat kendi elleriyle ölme şansı bulunduğunu belirten Medvedev, "Korkakça intihar ederek can verebilir. Hitler'in köpek zehri yutması gibi" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Rus hükümet yetkililerinin sonunun kötü olacağını ve eceliyle ölmeyebileceğini söylemişti.Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hitler ve eşi Eva Braun'un 30 Nisan 1945'te birlikte intihar ettiğini ortaya koyan belgeler yayınlamıştı.
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, nazi, adolf hitler
rusya, ukrayna, dmitriy medvedev, vladimir zelenskiy, nazi, adolf hitler
Medvedev: Zelenskiy, Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebilir
16:09 12.05.2023 (güncellendi: 16:11 12.05.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Nazi lideri Adolf Hitler gibi intihar ederek hayatına son verebileceğini söyledi.
Zelenskiy'in Kremlin'deki herkesin ölmesini temenni etmesine tepki gösteren Medvedev, "Yeşiller içindeki yaratık, Kremlin'deki herkesin ölmesini istemiş. Üstelik kendi ellerimizden değil. Kimin nasıl öleceğini bilemeyiz, zira Tanrı'nın yolları hakkında bilgi sahibi değiliz" dedi.
'Kiev'deki uyuşturucu bağımlısı' olarak tanımladığı Zelenskiy'in ise bizzat kendi elleriyle ölme şansı bulunduğunu belirten Medvedev, "Korkakça intihar ederek can verebilir. Hitler'in köpek zehri yutması gibi" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rus hükümet yetkililerinin sonunun kötü olacağını ve eceliyle ölmeyebileceğini söylemişti.
Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Hitler ve eşi Eva Braun'un 30 Nisan 1945'te birlikte intihar ettiğini ortaya koyan belgeler yayınlamıştı.