Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Elektrik tesisatçısı sayısı yüz binden fazla ama bunlar belgeli değil'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
17:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
18:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
18:26
2 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
19:10
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
19:27
7 dk
SESLİ HABER
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
20:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Metallica konseri, Arap Baharı'nın işareti'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Fon vurgununda 39 gün sırrı
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Dilan-Engin Polat olayı güzellik merkezlerini nasıl etkiledi?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile dil öğrenme
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimde CHP-İYİ Parti ittifakı olur mu?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli'den Japonya yorumu: 'Türkiye, terör örgütünün katliamlarını göstermeli'
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in çevresindeki pek çok kişi Zalujnıy’ın görüşüne katılıyor’
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan eyaletleri, Kiev'e askeri yardım yoluyla milyarlarca dolar gelir elde etti
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı Bakan: ‘Ukrayna ordusu, de-facto olarak NATO ordusu haline geliyor’
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor’
19:18
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Barış Adıbelli:'ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye'
19:25
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/filistin-destekcisi-aktivistler-hillary-clintoni-columbia-universitesinde-protesto-etti-1077957584.html
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ders vermek için gittiği Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından ‘soykırımı... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T16:12+0300
2023-11-30T16:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
abd
washington
hillary clinton
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042982764_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_5eb2d6bb709431729107828c295abbec.jpg
BreakThrough News'in aktardığına göre, Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton koridorda yürürken protestocular ‘Hillary, kaçamazsın" sloganları atarak onu ‘soykırımı desteklemekle’ suçladı.Yayınlanan görüntülerde, üniversite koridorunda yere oturmuş onlarca kişiden oluşan bir grubun, okulu kan dökülmesini finanse etmekle suçlayan pankartlar tuttuğu ve etrafı birkaç kişiyle çevrili olan Clinton’ın koridorda yürüdüğü görülüyor.Öğrenciler tarafından protesto edilen Clinton’ın ders vermeden okulu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/dr-adibelli-abd-ve-israilin-asil-hedefi-suriye-1077914426.html
israil
gazze
gazze şeridi
filistin
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042982764_617:0:2726:1582_1920x0_80_0_0_63877302fdd8258e33ea5f447b473e80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, washington, hillary clinton
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, washington, hillary clinton

Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti

16:12 30.11.2023
© AP PhotoHillary Clinton
Hillary Clinton - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© AP Photo
Abone ol
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ders vermek için gittiği Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından ‘soykırımı desteklemekle’ suçlanarak protesto edildi.
BreakThrough News'in aktardığına göre, Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton koridorda yürürken protestocular ‘Hillary, kaçamazsın" sloganları atarak onu ‘soykırımı desteklemekle’ suçladı.
Yayınlanan görüntülerde, üniversite koridorunda yere oturmuş onlarca kişiden oluşan bir grubun, okulu kan dökülmesini finanse etmekle suçlayan pankartlar tuttuğu ve etrafı birkaç kişiyle çevrili olan Clinton’ın koridorda yürüdüğü görülüyor.
Öğrenciler tarafından protesto edilen Clinton’ın ders vermeden okulu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
DÜNYA
Dr. Adıbelli: ABD ve İsrail'in asıl hedefi Suriye
Dün, 17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала