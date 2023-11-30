https://sputniknews.com.tr/20231130/filistin-destekcisi-aktivistler-hillary-clintoni-columbia-universitesinde-protesto-etti-1077957584.html
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ders vermek için gittiği Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından ‘soykırımı... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T16:12+0300
2023-11-30T16:12+0300
2023-11-30T16:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
abd
washington
hillary clinton
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BreakThrough News'in aktardığına göre, Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton koridorda yürürken protestocular ‘Hillary, kaçamazsın" sloganları atarak onu ‘soykırımı desteklemekle’ suçladı.Yayınlanan görüntülerde, üniversite koridorunda yere oturmuş onlarca kişiden oluşan bir grubun, okulu kan dökülmesini finanse etmekle suçlayan pankartlar tuttuğu ve etrafı birkaç kişiyle çevrili olan Clinton’ın koridorda yürüdüğü görülüyor.Öğrenciler tarafından protesto edilen Clinton’ın ders vermeden okulu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/dr-adibelli-abd-ve-israilin-asil-hedefi-suriye-1077914426.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, washington, hillary clinton
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu, abd, washington, hillary clinton
Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton'ı Columbia Üniversitesi'nde protesto etti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ders vermek için gittiği Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi göstericiler tarafından ‘soykırımı desteklemekle’ suçlanarak protesto edildi.
BreakThrough News'in aktardığına göre, Filistin destekçisi aktivistler, Hillary Clinton koridorda yürürken protestocular ‘Hillary, kaçamazsın" sloganları atarak onu ‘soykırımı desteklemekle’ suçladı.
Yayınlanan görüntülerde, üniversite koridorunda yere oturmuş onlarca kişiden oluşan bir grubun, okulu kan dökülmesini finanse etmekle suçlayan pankartlar tuttuğu ve etrafı birkaç kişiyle çevrili olan Clinton’ın koridorda yürüdüğü görülüyor.
Öğrenciler tarafından protesto edilen Clinton’ın ders vermeden okulu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.