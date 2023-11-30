https://sputniknews.com.tr/20231130/evlilik-kredisi-basvurulari-basladi-mi-sartlari-neler-1077935022.html

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile çalışma aşamasında olan Aile ve Gençlik Fonu'nu kuruldu. Böylece yeni evlenecek gençlere verilecek olan Evlilik... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T06:26+0300

2023-11-30T06:26+0300

2023-11-30T06:26+0300

türkiye

evlilik

kredi

aile ve gençlik fonu

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evlenme teklifi

evlenmek

başvuru

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Aile ve Gençlik Fonu nedir? Evlilik Kredisi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?Aile ve gençlik fonu nedir?Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.Evlilik kredisi nedir?Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi; ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.Evlilik kredisi başvurusu şartları neler?Kredinin duyurulmasının ardından akıllara başvuru şartları geldi. Yeni evlenecek olan çiftlerin ilk evlilikleri olması şartının olup olmaması merak ediliyordu. Leyla Şahin Usta, başvuru şartlarını "Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim." şeklinde açıkladı.Kredi miktarı artacak mı?150 bin lire değerindeki fon, enflasyon oranına göre güncellenebilir. Fon'un yönetim kurulu içerisinde yapılacak düzenlemeler ile kredi miktarında değişiklik olması söz konusu olabilir.Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?Başvurular henüz başlamadı, pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılır?Evlilik Kredi'si başvuruları internet üzerinden yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231122/aile-ve-genclik-fonu-kurulmasi-hakkinda-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1077686394.html

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