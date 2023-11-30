https://sputniknews.com.tr/20231130/evlilik-kredisi-basvurulari-basladi-mi-sartlari-neler-1077935022.html
Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile çalışma aşamasında olan Aile ve Gençlik Fonu'nu kuruldu. Böylece yeni evlenecek gençlere verilecek olan Evlilik... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T06:26+0300
2023-11-30T06:26+0300
2023-11-30T06:26+0300
türkiye
evlilik
kredi
aile ve gençlik fonu
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlenme teklifi
evlenmek
başvuru
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Aile ve Gençlik Fonu nedir? Evlilik Kredisi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?Aile ve gençlik fonu nedir?Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.Evlilik kredisi nedir?Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi; ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.Evlilik kredisi başvurusu şartları neler?Kredinin duyurulmasının ardından akıllara başvuru şartları geldi. Yeni evlenecek olan çiftlerin ilk evlilikleri olması şartının olup olmaması merak ediliyordu. Leyla Şahin Usta, başvuru şartlarını "Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim." şeklinde açıkladı.Kredi miktarı artacak mı?150 bin lire değerindeki fon, enflasyon oranına göre güncellenebilir. Fon'un yönetim kurulu içerisinde yapılacak düzenlemeler ile kredi miktarında değişiklik olması söz konusu olabilir.Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?Başvurular henüz başlamadı, pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılır?Evlilik Kredi'si başvuruları internet üzerinden yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231122/aile-ve-genclik-fonu-kurulmasi-hakkinda-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1077686394.html
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aile ve gençlik fonu nedir? evlilik kredisi başvuruları başladı mı,evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır,evlilik kredisi başvurusu nereden yapılır,evlilik kredisi başvuruları başladı mı, aile ve gençlik fonu nedir?,evlilik kredisi nedir,evlilik kredisi başvuru şartları
aile ve gençlik fonu nedir? evlilik kredisi başvuruları başladı mı,evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır,evlilik kredisi başvurusu nereden yapılır,evlilik kredisi başvuruları başladı mı, aile ve gençlik fonu nedir?,evlilik kredisi nedir,evlilik kredisi başvuru şartları
Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan kanun ile çalışma aşamasında olan Aile ve Gençlik Fonu'nu kuruldu. Böylece yeni evlenecek gençlere verilecek olan Evlilik Kredisi'nin ne olduğu, başvuru şartları ve başvuru süreci merak ediliyor.
Aile ve Gençlik Fonu nedir? Evlilik Kredisi başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Aile ve gençlik fonu nedir?
Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.
Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi; ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Evlilik kredisi başvurusu şartları neler?
Kredinin duyurulmasının ardından akıllara başvuru şartları geldi. Yeni evlenecek olan çiftlerin ilk evlilikleri olması şartının olup olmaması merak ediliyordu. Leyla Şahin Usta, başvuru şartlarını "Belki genç bir kardeşimiz eşini kaybetmiş olabilir, ikinci bir evlilik olabilir, o yüzden şartların çok net olmayacağını, proje kapsamında ilin, bölgenin ihtiyaçlarına oradaki gençlerin durumuna göre değişiklik arz edebileceğini söyleyebilirim." şeklinde açıkladı.
Kredi miktarı artacak mı?
150 bin lire değerindeki fon, enflasyon oranına göre güncellenebilir. Fon'un yönetim kurulu içerisinde yapılacak düzenlemeler ile kredi miktarında değişiklik olması söz konusu olabilir.
Evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
Başvurular henüz başlamadı, pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.
Evlilik kredisi başvurusu nereden yapılır?
Evlilik Kredi'si başvuruları internet üzerinden yapılacak.