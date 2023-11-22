https://sputniknews.com.tr/20231122/aile-ve-genclik-fonu-kurulmasi-hakkinda-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1077686394.html
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T21:59+0300
2023-11-22T21:59+0300
2023-11-22T22:05+0300
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Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
21:59 22.11.2023 (güncellendi: 22:05 22.11.2023)
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