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Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nin en tartışmalı ve etkili dışişleri bakanlarından olan Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T07:05+0300
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dünya
henry kissinger
abd
dışişleri bakanlığı
nobel
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Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates'ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut'taki evinde öldüğü belirtildi.HaberGlobal'in aktardığı habere göre Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı.Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü.Kissinger, Türkiye'nin 1974'deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı'ydı.Henry Kissinger kimdir?1923 Almanya doğumlu Kissinger, ailesiyle birlikte Nazi Almanyası'ndan kaçarak 1938'de ABD'ye yerleşmişti.20 yaşında ABD vatandaşı olan Kissinger üç yıl ABD ordusunda görev yaptıktan sonra ordunun istihbarat servisinde çalışmıştı.Doktorasını da yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersleri verdi.1969 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, Kissinger'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı. Bu pozisyon, ABD dış politikasını belirlemede onun eline büyük bir güç verdi.Daha sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Kissinger, Çin ile diplomatik ilişkileri yürüttü, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nı (Yom Kippur) bitiren müzakerelere ve Vietnam Savaşı'nı sonlandıran Paris Barış Anlaşması'na yardım etti.Nobel Barış Ödülü'nü kazandıKissinger, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazandı ancak bu ödül Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüller arasında yerini aldı.Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.Kissinger ödüle, Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti.New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230720/kissingerdan-cin-ziyareti-efsanevi-bir-diplomat-1073743300.html
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti

07:05 30.11.2023
© Fotoğraf : By Marsha Miller - https://www.flickr.com/photos/lbjlibrarynow/26667223635/in/album-72157667635816275/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49303627 Henry Kissinger, Nisan 2016'da LBJ Başkanlık Kütüphanesi'ndeki 3 günlük Vietnam Savaşı Zirvesi'nde konuşurken
Henry Kissinger, Nisan 2016'da LBJ Başkanlık Kütüphanesi'ndeki 3 günlük Vietnam Savaşı Zirvesi'nde konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
© Fotoğraf : By Marsha Miller - https://www.flickr.com/photos/lbjlibrarynow/26667223635/in/album-72157667635816275/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49303627
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Amerika Birleşik Devletleri'nin en tartışmalı ve etkili dışişleri bakanlarından olan Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti.
Siyasi danışmanlık şirketi Kissinger Associates'ten yapılan açıklamada, eski diplomatın Connecticut'taki evinde öldüğü belirtildi.
HaberGlobal'in aktardığı habere göre Kissinger uzun yıllar süren siyasi kariyerinde ABD dış politikasında bazıları tartışmalı, kilit roller oynamıştı.
Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Richard Nixon ve Gerald Ford'un başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü.
Kissinger, Türkiye'nin 1974'deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı'ydı.

Henry Kissinger kimdir?

1923 Almanya doğumlu Kissinger, ailesiyle birlikte Nazi Almanyası'ndan kaçarak 1938'de ABD'ye yerleşmişti.
20 yaşında ABD vatandaşı olan Kissinger üç yıl ABD ordusunda görev yaptıktan sonra ordunun istihbarat servisinde çalışmıştı.
Doktorasını da yaptıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersleri verdi.
1969 yılında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, Kissinger'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı. Bu pozisyon, ABD dış politikasını belirlemede onun eline büyük bir güç verdi.
Daha sonra Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Kissinger, Çin ile diplomatik ilişkileri yürüttü, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nı (Yom Kippur) bitiren müzakerelere ve Vietnam Savaşı'nı sonlandıran Paris Barış Anlaşması'na yardım etti.

Nobel Barış Ödülü'nü kazandı

Kissinger, Vietnam Savaşı'nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazandı ancak bu ödül Nobel tarihindeki en tartışmalı ödüller arasında yerini aldı.
Kamboçya'da gizli bombardımanlar ve Güney Amerika'daki ölüm saçan askeri rejimlere destek vermek gibi ABD dış politikasının en eleştirilen hamlelerinden bazılarına dahil olmuş bu kişiye ödül verilmesi, epey eleştiri topladı.
Kissinger ödüle, Kuzey Vietnamlı lider Le Duc Tho ile birlikte layık görülmüştü.
Vietnamlı lider ödülü reddederken Nobel Ödül Komitesi'nden iki kişi de Kissinger'a ödül verilmesini protesto etmek için istifa etti.
New York Times ise ödüle Nobel Savaş Ödülü adını verdi.
Henry Kissinger - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2023
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Çin-ABD ilişkilerinin mimarı 100 yaşındaki Kissinger, Pekin’de lider Şi ile görüştü
20 Temmuz, 09:56
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