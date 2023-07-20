https://sputniknews.com.tr/20230720/kissingerdan-cin-ziyareti-efsanevi-bir-diplomat-1073743300.html

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Çin'de lider Şi ile görüştü

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Çin'de lider Şi ile görüştü

Çin lideri Şi Cinping, Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Pekin'de bir araya geldi. 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T09:56+0300

2023-07-20T09:56+0300

2023-07-20T10:02+0300

dünya

henry kissinger

şi cinping

wang yi

li şangfu

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Çin lideri Şi Cinping, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Perşembe günü Pekin'de bir araya geldi.Çin devlet medyası, Kissinger'ı 'efsanevi bir diplomat' olarak tanımladı.Kissinger'ın ziyareti, ABD iklim elçisi John Kerry, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretlerini takip etti. Şi, Kissinger ile kendisinin aktif görevde olduğu 1971 yılında dönemin Çin Başbakanı Zhou Enlai ile görüştüğü aynı yerde, Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.Kissinger, Çin ile ilişkiler kurmak amacıyla Temmuz 1971'de gizlice Pekin'e uçmuştu.Kissinger'ın 1971'deki ziyareti, Soğuk Savaş başta olmak üzere Vietnam savaşı gibi uluslararası krizlerin yaşandığı dönemde, ABD Başkanı Richard Nixon'un Çin'e düzenlediği tarihi ziyarete zemin hazırlamıştı. CCTV, Kissinger'ın 1971'den beri Çin'i 100'den fazla kez ziyaret ettiğine dikkat çekerken, Xinhua ise Kissinger'ın son ziyaretini '100 yaşından sonra ilk Çin ziyareti' ifadeleriyle aktardı. Xinhua ayrıca, Kissinger'ın Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'ya 'günümüz dünyasında zorluklar ve fırsatların bir arada var olduğunu ve hem ABD hem de Çin'in yanlış anlamaları ortadan kaldırması, barış içinde bir arada yaşaması ve çatışmadan kaçınması gerektiğini' söylediğini aktardı.Kissinger'la bir araya gelen bir diğer üst düzey yönetici olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ise, "ABD'nin Çin politikası, Kissinger tarzı diplomatik bilgeliğe ve Nixon tarzı siyasi cesarete ihtiyaç duyuyor" açıklamasında bulundu.

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