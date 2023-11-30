https://sputniknews.com.tr/20231130/cumhurbaskani-erdogan-birlesik-arap-emirliklerine-gitti-1077956844.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.45'te, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T16:02+0300

2023-11-30T16:02+0300

2023-11-30T16:02+0300

türkiye

iklim zirvesi

dubai

recep tayyip erdoğan

bae

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.Dünya İklim Eylemi ZirvesiDubai'de, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231130/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1077952084.html

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