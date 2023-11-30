Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
21:43 30.11.2023 (güncellendi: 21:44 30.11.2023)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyareti kapsamında bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
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© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
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© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
1/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından konaklayacağı otele geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.