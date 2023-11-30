https://sputniknews.com.tr/20231130/cinden-israil-filistin-catismasinin-cozumune-iliskin-5-maddelik-tutum-belgesi-1077950781.html

Çin'den İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne ilişkin 5 maddelik tutum belgesi

Çin'den İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne ilişkin 5 maddelik tutum belgesi

Çin "İsrail-Filistin çatışmasının çözümü"ne yönelik 5 maddelik "tutum belgesi" açıkladı 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T13:45+0300

2023-11-30T13:45+0300

2023-11-30T13:45+0300

israil- filistin çatışması

çin

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gazze şeridi

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Çin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 'kapsamlı ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona erdirilmesi' çağrısını içeren ve Filistin sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini yinelediği bir tutum belgesini uluslararası kamuoyuna duyurdu.Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, 'Çin Halk Cumhuriyeti'nin İsrail-Filistin Çatışmasındaki Tutumu' başlıklı 5 maddelik belgede, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın gereği olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası barışı ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirerek 'Filistin sorunun çözümünde etkin ve yapıcı rol oynaması' gerektiği belirtildi.Belgede 5 maddelik tutum şu şekilde yer aldı:Çatışan tarafların, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları uyarınca kalıcı ve sürdürülebilir insani ateşkesi derhal gerçekleştirmesi gerektiği belirtilen belgede, BM Güvenlik Konseyi'nin 2712 sayılı kararı uyarınca, uluslararası toplumun çağrılarına karşılık vererek kapsamlı ateşkes ve çatışmalara son verilmesini açıkça talep etmesi ve gerilimi düşürecek adımları atması gerektiğine işaret edildi.Belgede tüm tarafların, sivillerin korunması başta olmak üzere, uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin zorunlu olduğu, sivillere yönelik şiddet eylemlerine ve sivil tesislere yönelik saldırılara son verilmesi gerektiği belirtilerek BM Güvenlik Konseyi'nin Filistinli sivillerin zorla yerlerinden edilmesine açıkça karşı çıkması ve tüm sivil esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapması gerektiğinin altı çizildi.İlgili tüm tarafların, BM Güvenlik Konseyi kararının gerektirdiği insani yardımı sağlaması, Gazze'deki sivil nüfusu hayatta kalmaları için elzem ihtiyaç malzemeleri ve hizmetlerden mahrum bırakmaktan kaçınılması gerektiğine dikkat çekilen belgede, Gazze'de insani koridorların hızla oluşturulması ve bölgeye engelsiz, sürdürülebilir insani erişim sağlanması çağrısı yapıldı.Belgede BM Güvenlik Konseyinin, BM Şartı'nın ona verdiği 'barışı kolaylaştırma' rolünü yerine getirerek 'çatışmanın yayılmasının önlenmesi' ve 'Ortadoğu'da barışı ve istikrarın korunması' için tüm taraflara itidal çağrısı yapması gerektiği kaydedildi.Filistin sorununun nihai çözümünün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin halkına ulusal haklarının iade edilmesi olduğu vurgulanan belgede, BM Güvenlik Konseyi'nin iki devletli çözüme dönülmesine destek olması, çözümün uygulanmasına yönelik somut takvim ve yol haritası belirlemek üzere etkin ve yetkili bir uluslararası barış konferansının BM tarafından toplanması gerektiği belirtildi.Belgede, "Gazze'nin geleceğine ilişkin herhangi bir düzenleme, Filistin halkının iradesine ve bağımsız seçimine saygı göstermeli, onlara dayatılmamalıdır" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231121/cin-devlet-baskani-si-israil-gazze-halkini-toplu-olarak-cezalandirmaktan-vazgecmelidir-1077640455.html

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