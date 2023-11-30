https://sputniknews.com.tr/20231130/beyaz-saraydan-gazzede-ateskes-aciklamasi-1077968447.html
Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T22:18+0300
2023-11-30T22:18+0300
2023-11-30T22:25+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077811390_0:457:2047:1608_1920x0_80_0_0_821cd82ed5b0091583d8b3be73b34235.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077811390_0:265:2047:1800_1920x0_80_0_0_3c695a37cfaa89073d38e4bc12b5b006.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Beyaz Saray: Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
22:18 30.11.2023 (güncellendi: 22:25 30.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.