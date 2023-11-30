https://sputniknews.com.tr/20231130/bakan-simsek-enflasyonu-artiran-vergi-artislari-tekrarlanmayacak-1077947553.html
Bakan Şimşek: Enflasyonu artıran vergi artışları tekrarlanmayacak
Bakan Şimşek: Enflasyonu artıran vergi artışları tekrarlanmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarının tekrarlanmayacağını açıkladı. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T12:47+0300
2023-11-30T12:47+0300
2023-11-30T12:47+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
Bakan Şimşek: Enflasyonu artıran vergi artışları tekrarlanmayacak
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışlarının tekrarlanmayacağını açıkladı.