https://sputniknews.com.tr/20231130/almanya-kaliningraddaki-baskonsoloslugunu-kapatti-1077961509.html
Almanya, Kaliningrad'daki başkonsolosluğunu kapattı
Almanya, Kaliningrad'daki başkonsolosluğunu kapattı
Almanya’nın Kaliningrad Başkonsolosluğu’nun bugünden itibaren kapalı olacağı duyuruldu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T17:51+0300
2023-11-30T17:51+0300
2023-11-30T17:51+0300
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almanya
kaliningrad
başkonsolosluk
moskova
vize işlemleri
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Almanya’nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Kaliningrad Başkonsolosluğu bugünden itibaren kapatılacak.Açıklamada, “Kaliningrad Başkonsolosluğu 30 Kasım 2023'te kapatılacak. Bundan böyle Kaliningrad Başkonsolosluğu’nun bölgesinde konsolosluk ve pasaport meseleleri St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından denetlenecek, vize işlemleri ise yalnızca Moskova Büyükelçiliği'nin vize departmanı tarafından yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.Diğer yandan Kaliningrad’daki Sputnik muhabiri, Almanya’nın Kaliningrad'daki konsolosluk binasındaki bayrak ve tabelanın kaldırıldığını, girişte koruma bulunmadığını ve konsolosluğun kapatıldığına dair bir duyuru da yapılmadığını bildirdi.Konsolosluk çalışanlarının bugün olağan mesai yaptığını bildiren muhabir, Konsolos Hans Günther Mattern’in ise yarın şahsi otomobili ile Almanya'ya gideceğini aktardı.Almanya’nın Kaliningrad Başkonsolosluğu Şubat 2004’te açılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-almanya-ukrayna-ordusuna-yardim-etmeyi-kabul-ediyor-cunku-bagimsiz-degil-1077931211.html
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almanya, kaliningrad, başkonsolosluk, moskova, vize işlemleri
almanya, kaliningrad, başkonsolosluk, moskova, vize işlemleri
Almanya, Kaliningrad'daki başkonsolosluğunu kapattı
Almanya’nın Kaliningrad Başkonsolosluğu’nun bugünden itibaren kapalı olacağı duyuruldu.
Almanya’nın Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Kaliningrad Başkonsolosluğu bugünden itibaren kapatılacak.
Açıklamada, “Kaliningrad Başkonsolosluğu 30 Kasım 2023'te kapatılacak. Bundan böyle Kaliningrad Başkonsolosluğu’nun bölgesinde konsolosluk ve pasaport meseleleri St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından denetlenecek, vize işlemleri ise yalnızca Moskova Büyükelçiliği'nin vize departmanı tarafından yürütülecektir” ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Kaliningrad’daki Sputnik muhabiri, Almanya’nın Kaliningrad'daki konsolosluk binasındaki bayrak ve tabelanın kaldırıldığını, girişte koruma bulunmadığını ve konsolosluğun kapatıldığına dair bir duyuru da yapılmadığını bildirdi.
Konsolosluk çalışanlarının bugün olağan mesai yaptığını bildiren muhabir, Konsolos Hans Günther Mattern’in ise yarın şahsi otomobili ile Almanya'ya gideceğini aktardı.
Almanya’nın Kaliningrad Başkonsolosluğu Şubat 2004’te açılmıştı.