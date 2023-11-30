https://sputniknews.com.tr/20231130/akran-zorbaligi-baslikli-haberler-sonrasi-sorusturma-baslatildi--1077963017.html

'Akran Zorbalığı' başlıklı haberler sonrası soruşturma başlatıldı

'Akran Zorbalığı' başlıklı haberler sonrası soruşturma başlatıldı

Aksaray Valiliği, bazı haber sitelerinde yer alan 'Akran Zorbalığı' başlıklı haberlere konu olan olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını... 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T18:54+0300

2023-11-30T18:54+0300

2023-11-30T18:54+0300

türkiye

akran zorbalığı

soruşturma

aksaray

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Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen ve basına 'Akran Zorbalığı' olarak yansıyan olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce müfettiş görevlendirildiğini ve incelemenin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.İdari soruşturma başlatılan söz konusu olayın adli makamlara da intikal ettiği belirtilen açıklamada, sürecin takip edildiği kaydedildi.

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