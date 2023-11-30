https://sputniknews.com.tr/20231130/abd-merkezli-politico-cumhurbaskani-erdogani-2024-avrupanin-en-guclu-kisileri-arasinda-gosterdi-1077947814.html

ABD merkezli Politico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı '2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri' arasında gösterdi

ABD merkezli Politico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı '2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri' arasında gösterdi

ABD merkezli Politico, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında gösterdi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T12:49+0300

2023-11-30T12:49+0300

2023-11-30T12:49+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

politico

giorgia meloni

ursula von der leyen

marine le pen

emmanuel macron

christine lagarde

keir starmer

maros sefcovic

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, 'arabulucu' olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı '2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri' arasında gösterdi.Politico, Avrupa'dan 28 ismi, 3 ayrı kategoride '2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri' listesine aldı.'İcracı (Doers)' kategorisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'arabulucu' olarak nitelendirildi ve 5. sırada yer aldı.Politico'nun internet sitesindeki profilde, uzun süredir kendisini güçlü bir jeopolitik lider olarak konumlandırmaya çalışan Erdoğan'ın, 2016'da başarısız bir darbe girişimini atlattığı hatırlatıldı. Erdoğan'ın 'son dönemde en çok, iki en büyük jeopolitik kriz olan Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas çatışmasından fayda sağladığı' ifadesi kullanıldı.Ukrayna ve Gazze'deki rolüne dikkat çekildiProfilde, "Hem Kremlin hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisiyle bağlantısı bulunan birkaç kişiden biri olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askerlerini 2022'de Ukrayna'ya gönderdiğinden beri arabuluculuk rolü üstleniyor" ifadesine yer verildi.Ayrıca profilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na da öncülük ettiği ve anlaşmanın devamı için çabaladığı vurgulandı.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından Erdoğan'ın bir kez daha arabuluculuk rolü oynamak istediği belirtilen profilde, Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır, Lübnan ve Katar liderleriyle gerilimin azaltılmasını görüştüğü kaydedildi.'AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor'Profilde, Erdoğan'ın aynı zamanda kendisini Avrupa Birliği'nin (AB) yörüngesine tekrar sokmaya çalışarak, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de Türkiye'nin uzun süredir duraklama dönemine giren AB'ye üyelik sürecinin 'dışına çıkmak' için kullandığı belirtildi.Şu anda Türkiye'de AB'ye üyeliğin konuşulmadığına işaret edilen profilde, "Ancak AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor. Bunu, Türk liderin başka bir jeopolitik zaferi olarak değerlendirin" görüşüne yer verildi.Aynı kategoride, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni birinci, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikinci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üçüncü sırada yer aldı.Erdoğan'ı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Fransa'da geçen seneki başkanlık seçimlerinde yarışan Marine Le Pen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20231129/politico-gazetesi-avrupanin-en-etkili-kisisini-yazdi-1077919995.html

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recep tayyip erdoğan, politico, giorgia meloni, ursula von der leyen, marine le pen, emmanuel macron, christine lagarde, keir starmer, maros sefcovic, nato, avrupa birliği