https://sputniknews.com.tr/20231129/politico-gazetesi-avrupanin-en-etkili-kisisini-yazdi-1077919995.html
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
ABD merkezli Politico gazetesi, Polonya muhalefet lideri Donald Tusk'ı Avrupa'nın en etkili kişisi olarak niteledi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:15+0300
2023-11-29T17:15+0300
2023-11-29T17:15+0300
dünya
polonya
mateusz morawiecki
seçim
politico
donald tusk
avrupa
doğu avrupa
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102098/40/1020984055_0:76:1096:693_1920x0_80_0_0_f32fb4db3947128b9c4c8bc996fad4a7.jpg
Politico, sitesinde yer verdiği bir video haberde "8 yıllık Kaczynski iktidarının ardından artık ülke yeni bir Tusk döneminin eşiğinde ve değişim rüzgarı yeniden esiyor" ifadelerini kullandı.Polonyalı siyasetçiyi Avrupa'nın en etkili kişisi olarak sunan Politico'ya göre Tusk, popülist güçlerin 'marjinal' pozisyonlardan hükümete geçişini gözleyen Avrupa çapındaki merkez siyasetçiler için umudu temsil ediyor.Kısa süre önce Donald Tusk liderliğindeki Polonya muhalefeti, parlamento seçimlerinde ciddi bir başarı elde etmişti.Polonya'da Mateusz Morawiecki başbakanlığında kurulan yeni hükümet dün göreve başladı fakat iki hafta içinde mecliste güven oyu alamazsa hükümet düşebilir.Üç parti Morawiecki hükümetine destek vermeyeceğini açıklamıştıSeçimlerde 157 parlamenter çıkaran Donald Tusk liderliğindeki Vatandaşlar Koalisyonu, 65 vekil çıkaran Üçüncü Yol ile 26 milletvekili çıkaran Yeni Sol ise yeni bir Morawiecki hükümetine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Söz konusu üç siyasi oluşum ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduklarını bildirmişti.Eski Başbakan Tusk, Morawiecki’ten başbakanlık görevini devralabilirToplamda 248 milletvekili bulunan bu üç siyasi oluşumun bir koalisyon hükümeti kurması durumunda parlamento aritmetiği dikkate alındığında güvenoyu alması için önünde bir engel bulunmuyor. Polonya anayasasına göre 46 parlamenterin imzası yeni başbakan adayını işaret etmeye yeterli olurken, eski Başbakan ve bir önceki AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un başbakanlık koltuğuna oturmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/polonya-basbakani-morawiecki-partilerustu-bir-hukumet-kurmak-istiyoruz-1077506017.html
polonya
doğu avrupa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102098/40/1020984055_36:0:1060:768_1920x0_80_0_0_a16cb3e9714c99b43579651e9c6e67a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, mateusz morawiecki, seçim, politico, donald tusk, avrupa, doğu avrupa, ukrayna
polonya, mateusz morawiecki, seçim, politico, donald tusk, avrupa, doğu avrupa, ukrayna
Politico gazetesi, Avrupa'nın en etkili kişisini yazdı
ABD merkezli Politico gazetesi, Polonya muhalefet lideri Donald Tusk'ı Avrupa'nın en etkili kişisi olarak niteledi.
Politico, sitesinde yer verdiği bir video haberde "8 yıllık Kaczynski iktidarının ardından artık ülke yeni bir Tusk döneminin eşiğinde ve değişim rüzgarı yeniden esiyor" ifadelerini kullandı.
Polonyalı siyasetçiyi Avrupa'nın en etkili kişisi olarak sunan Politico'ya göre Tusk, popülist güçlerin 'marjinal' pozisyonlardan hükümete geçişini gözleyen Avrupa çapındaki merkez siyasetçiler için umudu temsil ediyor.
Kısa süre önce Donald Tusk liderliğindeki Polonya muhalefeti, parlamento seçimlerinde ciddi bir başarı elde etmişti.
Polonya'da Mateusz Morawiecki başbakanlığında kurulan yeni hükümet dün göreve başladı fakat iki hafta içinde mecliste güven oyu alamazsa hükümet düşebilir.
Üç parti Morawiecki hükümetine destek vermeyeceğini açıklamıştı
Seçimlerde 157 parlamenter çıkaran Donald Tusk liderliğindeki Vatandaşlar Koalisyonu, 65 vekil çıkaran Üçüncü Yol ile 26 milletvekili çıkaran Yeni Sol ise yeni bir Morawiecki hükümetine destek vermeyeceklerini açıklamıştı. Söz konusu üç siyasi oluşum ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduklarını bildirmişti.
Eski Başbakan Tusk, Morawiecki’ten başbakanlık görevini devralabilir
Toplamda 248 milletvekili bulunan bu üç siyasi oluşumun bir koalisyon hükümeti kurması durumunda parlamento aritmetiği dikkate alındığında güvenoyu alması için önünde bir engel bulunmuyor. Polonya anayasasına göre 46 parlamenterin imzası yeni başbakan adayını işaret etmeye yeterli olurken, eski Başbakan ve bir önceki AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un başbakanlık koltuğuna oturmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.