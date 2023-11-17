https://sputniknews.com.tr/20231117/polonya-basbakani-morawiecki-partilerustu-bir-hukumet-kurmak-istiyoruz-1077506017.html

Polonya Başbakanı Morawiecki: Partilerüstü bir hükümet kurmak istiyoruz

Polonya Başbakanı Morawiecki: Partilerüstü bir hükümet kurmak istiyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, partisinin bir öncekinden tamamen farklı olarak "partiler üstü" bir hükümet kurmak istediğini söyledi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T18:21+0300

2023-11-17T18:21+0300

2023-11-17T18:21+0300

dünya

polonya

mateusz morawiecki

andrzej reudowicz

hukuk ve adalet partisi (pis)

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Morawiecki, düzenlediği basın toplantısında, 15 Ekim'deki genel seçimlerin bir öncekinden tamamen farklı bir parlamento ortaya çıkardığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kendisine verilen yeni hükümeti kurma görevi doğrultusunda, önerdiği kadroyu 7 ya da 8 gün içinde sunacağını kaydeden Morawiecki, "Bir öncekinden tamamen farklı olarak 'partiler üstü' bir hükümet kurmak istiyoruz. Denge hükümeti olacak bir hükümet istiyoruz" dedi.Morawiecki, Polonya halkı çeşitli partileri ve grupları seçtiği için, kendisinin de onların çeşitli programlarının en değerli unsurlarını bir araya getirmeyi amaçladığını vurguladı.Morawiecki, 27 Kasım'a kadar çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak.Polonya Cumhurbaşkanı Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye verme kararı aldığını açıklamıştı. Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı.

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polonya, mateusz morawiecki, andrzej reudowicz, hukuk ve adalet partisi (pis)