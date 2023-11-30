https://sputniknews.com.tr/20231130/abd-disisleri-bakani-blinken-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gorustu-1077966471.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-30T21:22+0300

2023-11-30T21:22+0300

2023-11-30T21:22+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

mahmud abbas

israil-filistin

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Batı Şeria'nın Ramallah kentinde görüştü.Görüşmede, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını hızlandırmaya yönelik sürdürülen çabaları ele alan Blinken, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı şiddeti kınadığını ve sorumluların hesap vermesinde ısrarcı olmaya devam edeceğini söyledi.İkili, Batı Şeria'daki Filistinlilerin güvenlik ve özgürlüklerinin arttırılmasına yönelik tedbirlere duyulan acil ihtiyacı da dile getirdi.Blinken ayrıca, ABD'nin bir Filistin devleti kurulması konusunda somut adımlar atmaya kararlı olduğunu söyledi.Bakan Blinken, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmiş ve Gazze Şeridi'nde izlenecek yol haritası hakkında İsrail hükümetiyle ayrıntılı görüşmelere devam edeceklerini belirtmişti.İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail'in Savaş Kabinesi ile de bir araya gelen Blinken, ABD'nin İsrail'in 'uluslararası hukuka uygun olarak kendisini savunma hakkına sahip olmasını" desteklediğini' ifade ederek, Gazze'nin güneyine gerçekleşecek herhangi bir askeri operasyon öncesi buradaki sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231130/blinken-ve-netanyahu-kuduste-esir-takasi-surecini-gorustu-1077960543.html

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antony blinken, mahmud abbas, israil-filistin