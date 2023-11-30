https://sputniknews.com.tr/20231130/ab-konseyi-baskani-michel-ab-ulkelerinin-savunmada-tek-pazar-kurmasini-onerdi-1077959717.html
AB Konseyi'nde 'Avrupa Savunma Bakanlığı' önerisi
AB Konseyi'nde 'Avrupa Savunma Bakanlığı' önerisi
AB ülkelerinin savunma alanında tek pazar kurması gerektiğini söyleyen AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Savunma Ajansı'nın, 'Avrupa Savunma Bakanlığı' gibi... 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T17:15+0300
2023-11-30T17:15+0300
2023-11-30T17:34+0300
avrupa birliği
charles michel
ursula von der leyen
ab komisyonu
savunma
savunma
ukrayna
silahlanma
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma alanında tek pazar kurulması ve üye ülkelerin savunma harcamalarının daha koordineli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Savunma Ajansı'nın yıllık konferansının açılışında konuşan Michel Avrupa Savunma Ajansı'nın, 'Avrupa Savunma Bakanlığı' gibi bir kuruma dönüştürülmesi önerisi yaptı. Leyen: Ukrayna'ya sadece yardım etmekle kalmayalımVon der Leyen, bunu başarmanın ilk adımının, Ukrayna'yı AB'nin savunma sanayisi stratejisi istişare sürecine dahil etmek olduğunu belirterek, "Bu, gerektiğinde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin onayıyla Ukrayna'nın bazı savunma programlarımıza dahil edilmesine imkan verecektir. Bu sadece Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ordularımız ve savunma sanayilerimiz arasında yakınlaşmayı ve ortak planlamayı da teşvik edecektir" diye konuştu.Borrell: Savunma için daha fazla harcamak zorundayızBorrell de "AB hükümetlerine seslenmem gerekiyor. Savunmamız için daha fazla harcamak zorundayız. Ancak sadece bununla kalmayıp, bunu daha işbirlikçi bir şekilde yapmalıyız. Tekrarları önlemek için, boşlukları doldurmak ve ortak stratejik imkanlarımızı korumak için, endüstriyel yetenekleri güçlendirmek için bunu birlikte yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kuleba-kievin-muttefiklerini-onu-koruyan-fil-surusune-benzetti-1077915015.html
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avrupa birliği, charles michel, ursula von der leyen, ab komisyonu, savunma, ukrayna, silahlanma
avrupa birliği, charles michel, ursula von der leyen, ab komisyonu, savunma, ukrayna, silahlanma
AB Konseyi'nde 'Avrupa Savunma Bakanlığı' önerisi
17:15 30.11.2023 (güncellendi: 17:34 30.11.2023)
AB ülkelerinin savunma alanında tek pazar kurması gerektiğini söyleyen AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Savunma Ajansı'nın, 'Avrupa Savunma Bakanlığı' gibi bir kuruma dönüştürülmesi önerisi yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma alanında tek pazar kurulması ve üye ülkelerin savunma harcamalarının daha koordineli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Savunma Ajansı'nın yıllık konferansının açılışında konuşan Michel Avrupa Savunma Ajansı'nın, 'Avrupa Savunma Bakanlığı' gibi bir kuruma dönüştürülmesi önerisi yaptı.
Leyen: Ukrayna'ya sadece yardım etmekle kalmayalım
Von der Leyen, bunu başarmanın ilk adımının, Ukrayna'yı AB'nin savunma sanayisi stratejisi istişare sürecine dahil etmek olduğunu belirterek, "Bu, gerektiğinde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin onayıyla Ukrayna'nın bazı savunma programlarımıza dahil edilmesine imkan verecektir. Bu sadece Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda ordularımız ve savunma sanayilerimiz arasında yakınlaşmayı ve ortak planlamayı da teşvik edecektir" diye konuştu.
Borrell: Savunma için daha fazla harcamak zorundayız
Borrell de "AB hükümetlerine seslenmem gerekiyor. Savunmamız için daha fazla harcamak zorundayız. Ancak sadece bununla kalmayıp, bunu daha işbirlikçi bir şekilde yapmalıyız. Tekrarları önlemek için, boşlukları doldurmak ve ortak stratejik imkanlarımızı korumak için, endüstriyel yetenekleri güçlendirmek için bunu birlikte yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.