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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/ukraynali-istihbarat-yetkilisinin-esinin-zehirlenmesiyle-ilgili-suclamalara-kremlinden-yanit-1077915569.html
Ukraynalı istihbarat yetkilisinin eşinin zehirlenmesiyle ilgili suçlamalara Kremlin'den yanıt
Ukraynalı istihbarat yetkilisinin eşinin zehirlenmesiyle ilgili suçlamalara Kremlin'den yanıt
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un eşinin zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaları reddeden... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T16:05+0300
2023-11-29T16:05+0300
ukrayna krizi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısında Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın ağır metallerle zehirlenmesi sonrası Moskova'ya yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.Peskov, "Ukrayna her konuda Rusya'yı suçluyor. Bence kendi varoluşlarından bile Rusya'yı suçluyorlar. Bu alışıldık bir suçlama" dedi.'Helsinki'nin sınırı gerekçesiz olarak güçlendirmesi gerilime yol açabilir'Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın Rusya'yla olan sınıra Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'ndan (Frontex) takviye güçler konuşlandırması ve son sınır kapısını kapatma kararı alması ile ilgili açıklamasında bu adımların gerilime yol açabileceği uyarısında bulundu.Finlandiya'nın sınırı güçlendirme kararının gerekçesi olmadığını, zira Rusya'nın herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyleyen Peskov, aksine bu tür eylemlerin Rusya'yı tehdit ettiğini ve gerilime yol açabileceğini kaydetti.Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki 8 kapıdan 7'sini daha önce kapatmıştı. Helsinki, dün sınırın en kuzeyinde bulunan son kapıyı da 30 Kasım'dan itibaren kapatacağını duyurmuştu.Finlandiya'nın gerekçesi 'göç kaygısı'Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 'göç kaygıları' nedeniyle, Rusya'ya olan tüm sınırlarını kapatmayı planladıklarını belirtmişti.Daha önce hiçbir zaman gündeme gelmeyen bu kaygılara gerekçenin ‘üçüncü ülke vatandaşlarının’ akışını engelleme olduğunu söylerken, söz konusu kararın 18 Şubat 2024'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-finlandiyanin-siniri-kapatma-karari-finlere-zarar-verir-1077883919.html
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rusya, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, kirill budanov, kiev, dmitriy peskov, moskova, kremlin, finlandiya
rusya, ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, kirill budanov, kiev, dmitriy peskov, moskova, kremlin, finlandiya

Ukraynalı istihbarat yetkilisinin eşinin zehirlenmesiyle ilgili suçlamalara Kremlin'den yanıt

16:05 29.11.2023
© POOL / Multimedya arşivine gidinKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un eşinin zehirlenmesiyle ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in varoluş da dahil her konuda Moskova'yı suçladığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısında Kirill Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın ağır metallerle zehirlenmesi sonrası Moskova'ya yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.
Peskov, "Ukrayna her konuda Rusya'yı suçluyor. Bence kendi varoluşlarından bile Rusya'yı suçluyorlar. Bu alışıldık bir suçlama" dedi.

'Helsinki'nin sınırı gerekçesiz olarak güçlendirmesi gerilime yol açabilir'

Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın Rusya'yla olan sınıra Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'ndan (Frontex) takviye güçler konuşlandırması ve son sınır kapısını kapatma kararı alması ile ilgili açıklamasında bu adımların gerilime yol açabileceği uyarısında bulundu.
Finlandiya'nın sınırı güçlendirme kararının gerekçesi olmadığını, zira Rusya'nın herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyleyen Peskov, aksine bu tür eylemlerin Rusya'yı tehdit ettiğini ve gerilime yol açabileceğini kaydetti.
Finlandiya hükümeti, Rusya sınırındaki 8 kapıdan 7'sini daha önce kapatmıştı. Helsinki, dün sınırın en kuzeyinde bulunan son kapıyı da 30 Kasım'dan itibaren kapatacağını duyurmuştu.

Finlandiya'nın gerekçesi 'göç kaygısı'

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 'göç kaygıları' nedeniyle, Rusya'ya olan tüm sınırlarını kapatmayı planladıklarını belirtmişti.
Daha önce hiçbir zaman gündeme gelmeyen bu kaygılara gerekçenin ‘üçüncü ülke vatandaşlarının’ akışını engelleme olduğunu söylerken, söz konusu kararın 18 Şubat 2024'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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Rusya: Finlandiya’nın sınırı kapatma kararı Finlere zarar verir
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