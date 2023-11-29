https://sputniknews.com.tr/20231129/sanliurfa-adliyesinde-yakalanan-sahte-savci-tutuklandi-1077893203.html
Şanlıurfa Adliye'sinde yakalanan 'Sahte savcı' tutuklandı
Şanlıurfa Adliye'sinde yakalanan 'Sahte savcı' tutuklandı
Şanlıurfa’da sahte savcı kimliğiyle adliyeye giren şahıs, görüşmeye gittiği gerçek savcının dikkati sayesinde yakalandı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T02:54+0300
2023-11-29T02:54+0300
2023-11-29T02:54+0300
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savcı
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Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı, Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalandı.A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.Cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/4-disi-cekilen-hastaya-mudahale-eden-kisinin-doktor-olmadigi-ortaya-cikti-temizlikcimdir-1077821721.html
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savcı, sahte, şanlıurfa, sahte kimlik
savcı, sahte, şanlıurfa, sahte kimlik
Şanlıurfa Adliye'sinde yakalanan 'Sahte savcı' tutuklandı
Şanlıurfa’da sahte savcı kimliğiyle adliyeye giren şahıs, görüşmeye gittiği gerçek savcının dikkati sayesinde yakalandı.
Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı, Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalandı.
A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.
Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.
Cezaevi savcısı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.
Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi.
Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.