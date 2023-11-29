https://sputniknews.com.tr/20231129/saglik-sigortasi-prim-borcu-olana-af-geliyor-kimler-faydalanabilecek-1077896286.html

Sağlık sigortası prim borcu olana af geliyor: Kimler faydalanabilecek?

Sağlık sigortası prim borcu olana af geliyor: Kimler faydalanabilecek?

Meclis'e sunulan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T08:29+0300

2023-11-29T08:29+0300

2023-11-29T08:33+0300

ekonomi

gss

sağlık sistemi

genel sağlık sigortası

sağlık sigortası

borç

af

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Torba Kanun tasarının yasalaşması halinde ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamından vazgeçilecek. Peki, kimler bu aftan yararlanacak? GSS nedir?Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; nüfusun tamamı zorunlu GSS kapsamında sağlık hizmeti alıyor. Çalışan ve emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olduklarından bakmakla yükümlü bulundukları kişilerle birlikte GSS kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanıyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar, sigortasız çalışanlar, 18 yaşından sonra eğitime devam etmeyenler, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup da çalışmayanlar da GSS kapsamına giriyor. Bu durumda olanları SGK otomatik olarak GSS kapsamına alıyor ve primleri de kendilerinin ödemesi gerekiyor.Aftan kimler yararlanabilecek?Bugüne GSS prim borçlarına birçok defa af geldi. 2017 yılında çıkan afla 2017 Mart ay öncesi GSS prim borcu olanlara af getirildi. Ardından Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlara 31 Aralık 2018’e kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ve gecikme zammı ödemeyeceklerine yönelik bir af daha çıktı. 2021 yılındaki düzenleme ile 2021 Nisan ayı da dahil öncesine ait genel sağlık sigortası prim borcu olanlara yapılandırma fırsatı tanındı. Son olarak da bu yılın başındaki kanun ile Aralık 2022 öncesine ait GSS prim borcu olanlara af getirildi.Yeni af geliyorŞimdi ise GSS prim borçlarına yeni bir af daha geliyor. Meclis’e gönderilen Torba Kanun ile primini kendi ödeyenler için; önceki yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yapılandırmadan yararlanıp da zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyenlere yönelik yeni bir af daha getiriliyor.Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.Hazır yeri gelmişken bir bilgiyi daha paylaşayım. SGK’nın son açıkladığı verilere göre, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında olanlardan GSS kapsamında tescili yapılan kişi sayısı 8.9 milyon ve bunların 2 milyonu primlerini kendi ödüyor, 6.8 milyonunun ise primlerini devlet karşılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/deprem-bolgesi-icin-genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-yapilan-duzenlemelerin-suresi-uzatildi-1074130100.html

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