https://sputniknews.com.tr/20230728/deprem-bolgesi-icin-genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-yapilan-duzenlemelerin-suresi-uzatildi-1074130100.html

Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı

Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde Genel Sağlık Sigortası... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T23:23+0300

2023-07-28T23:23+0300

2023-07-28T23:23+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

vedat işıkhan

deprem

sosyal güvenlik kurumu

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.Bakan Işıkhan, paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.SGK'nın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230728/depremin-vurdugu-kentlerdeki-binalar-incelendi-direncte-onemli-eksiklikler-var-1074129312.html

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vedat işıkhan, deprem, sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk)