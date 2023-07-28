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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/deprem-bolgesi-icin-genel-saglik-sigortasi-kapsaminda-yapilan-duzenlemelerin-suresi-uzatildi-1074130100.html
Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde Genel Sağlık Sigortası... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T23:23+0300
2023-07-28T23:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
vedat işıkhan
deprem
sosyal güvenlik kurumu
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.Bakan Işıkhan, paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.SGK'nın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230728/depremin-vurdugu-kentlerdeki-binalar-incelendi-direncte-onemli-eksiklikler-var-1074129312.html
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vedat işıkhan, deprem, sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat işıkhan, deprem, sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı

23:23 28.07.2023
© AAKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Hatay merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Hatay merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Sosyal devlet anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" bilgisini verdi.
Bakan Işıkhan, paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.
SGK'nın açıklamasında ise şunlar kaydedildi:
"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen depreme bağlı olumsuz etkilerin devam ediyor olması nedeniyle bu bölgelerde; sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarda 'doğal afet' provizyonu alınması halinde 'ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar ve tıbbi malzemelerden katılım payı' alınmaması; kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulamasının kaldırılması 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı."
Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
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