https://sputniknews.com.tr/20230728/depremin-vurdugu-kentlerdeki-binalar-incelendi-direncte-onemli-eksiklikler-var-1074129312.html

Depremin vurduğu kentlerdeki binalar incelendi: 'Dirençte önemli eksiklikler var'

Depremin vurduğu kentlerdeki binalar incelendi: 'Dirençte önemli eksiklikler var'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılardaki teknik incelemenin sonuçları açıklandı. Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T22:37+0300

2023-07-28T22:37+0300

2023-07-28T22:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

deprem

diyarbakır

dicle üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068475783_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e25bffc05fa8cac6cb83e4945bce2da4.jpg

Dicle Üniversitesi'nce (DÜ) uzman bir ekiple 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 600'ü aşkın yapı üzerinde yapılan teknik incelemenin sonuçları açıklandı.6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DÜ'nün de katılımıyla TÜBİTAK ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen, 50'den fazla akademisyen, mühendis ve öğrencinin dahil olduğu bir ekiple depremin şiddetinin en çok hissedildiği illerde bir ayı aşan süreçte 600'ü aşkın yapı üzerinde teknik inceleme yapıldı.İncelemelerde yapılarda gözlenen teknik uygunsuzluklarla beraber hasar nedenleri de ele alınarak yapılan tespitlere ilişkin bir rapor hazırlandı.DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi."Bu depremler bize doğal afetler, muhtemel sorunlarla ilgili çözüm üretmemiz noktasında hatırlatma yaptı" diyen Karakoç, bu süreçte üniversite olarak sahada aktif görev aldıklarını belirtti.Daha sonra DÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Siraç Özerdem, DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Toprak da yürütülen teknik çalışmalar ve hazırlanan rapora ilişkin bilgi verdi.Ardından DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu rapordaki görüş ve önerilerle ilgili sunum yaptı.'Hasarın en büyük nedeni yetersiz perde duvar ve eksik detaylandırma'Raporda betonarme yapıların göçme ve hasar nedenlerine ilişkin şunlar kaydedildi:'Çamurlu ve zayıf bağlayıcı harç yerine daha güçlü bağlayıcılar tercih edilmelidir'Betonarme ve yığma yapıların inşasına yönelik önerilerin de sunulduğu raporda, deprem yönetmeliğinin öngördüğü sınırların minimum değerler olduğu ve son depremlerle yapıları ülkede sık gerçekleşen depremlere karşı biraz daha yüksek performansa göre tasarlamak gerektiği kanaatinin oluştuğu belirtildi.Raporda, depremde ağır hasara neden olan ve sıklıkla yapılan hataların olası depremlerde tekrar etmemesi için doğru ve yanlış uygulamaları izah eden ve herkesin doğru bir şekilde anlaması için görüntü ve çizimleri içeren bir kılavuz oluşturulması önerilerek, şu ifadelere yer verildi:'Yapılarımızda depreme karşı dirençte önemli eksiklikler var'Prof. Dr. Bedirhanoğlu, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında ilk etapta tamamen göçen binaları incelediklerini, bunlarla ilgili çekimler yaptıklarını söyledi.Sonra Amerika ve başka ülkelerden de katılımla binalarda incelemeler yaptıklarını, 2 haftalık süreçte fotoğraflar çektiklerini, ölçümler aldıklarını, hesaplamalar yaptıklarını dile getiren Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden temsilciler, mimarlar, mühendisler ve öğretim üyeleri katıldı.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem, diyarbakır, dicle üniversitesi