https://sputniknews.com.tr/20231129/saglik-bakani-koca-gazzeden-26-hasta-getirecegiz-1077904254.html

Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den 26 hasta getireceğiz

Sağlık Bakanı Koca: Gazze'den 26 hasta getireceğiz

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den toplam 26 hasta ve 24 refakatçiyle birlikte 50 kişiyi getireceğimizi planladıklarını açıkladı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fahrettin koca

gazze

gazze şeridi

milli savunma bakanlığı

mısır

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “3 ülkenin koordinasyon ekibi hasta transferi için yakın iş birliği içinde. Bugün Gazze'den toplam 26 hasta ve 24 refakatçiyle birlikte 50 kişiyi getireceğimizi planladık” dedi.Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın bir uçağının ağırlıklı tıbbi malzeme ve ilaçlardan oluşan ekipmanı Mısır’a ulaştırmak üzere hareket ettiğini belirten Koca, “3 ülkenin koordinasyon ekibi hasta transferi için yakın iş birliği içinde. Bugün 26 hasta ve 24 refakatçiyle birlikte toplam 50 kişiyi getireceğimizi planladık. En küçüğü 7 aylık olmak üzere çocuk ve genç ağırlıklı. Etlik Şehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavilerine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Tedavisine devam edilen 63 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini söyleyen Koca, “Yoğun bakımda tedavisine devam eden 7 hastamız var. Bir tanesi entübe edildi. Onun dışında diğer hastalarımız yakın takipte” dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca Gazze'ye ulaşan ekiplerin sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini, yaralı ve hasta Filistin halkına yerinde planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-koca-gazzeden-ucuncu-tahliye-onumuzdeki-gunlerde-olacak-50-kisilik-bir-liste-hazirladik-1077634190.html

türkiye

gazze

gazze şeridi

mısır

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fahrettin koca, gazze, gazze şeridi, milli savunma bakanlığı, mısır