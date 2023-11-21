https://sputniknews.com.tr/20231121/bakan-koca-gazzeden-ucuncu-tahliye-onumuzdeki-gunlerde-olacak-50-kisilik-bir-liste-hazirladik-1077634190.html
Bakan Koca: Gazze'den üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olacak, 50 kişilik bir liste hazırladık
Bakan Koca: Gazze'den üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olacak, 50 kişilik bir liste hazırladık
Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini açıkladı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T16:50+0300
2023-11-21T16:50+0300
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Bakan Koca: Gazze'den üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olacak, 50 kişilik bir liste hazırladık
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini açıkladı.