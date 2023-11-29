https://sputniknews.com.tr/20231129/ruzgar-washingtondaki-ulusal-noel-agacini-devirdi-1077917867.html

Rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi

Rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi

CBS’nin aktardığına göre rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:42+0300

2023-11-29T16:42+0300

2023-11-29T16:42+0300

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CBS televizyonunun haberine göre rüzgar, ABD Başkanı Joe Biden'ın törenle ışıklarını yakacağı Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi.Haberde, "Salı günü öğlen saatlerinde rüzgarın devirdiği ağaç, akşama kadar kaldırılamadı” denilerek, 30 Kasım'daki ışıkların yakılması törenine ilişkin planların devam ettiği belirtildi.Daha sonra uzmanların devrilen ağacın durumunu değerlendirdiği ve kopan kabloyu değiştirdikten sonra tekrar ayağa kaldırdıkları öğrenildi.Ülkedeki ana noel ağacı olan 12 metrelik Norveç ladini, bu ayın başlarında Batı Virginia'dan Washington'a getirilmişti.Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse parkına dikilen ve yanında ABD'nin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen 56 küçük ağacın bulunduğu ağaç, ABD'nin 32. Başkanı Franlin Roosevelt döneminden bu yana her yıl geleneksel olarak aydınlatılıyor.

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