https://sputniknews.com.tr/20231129/ruzgar-washingtondaki-ulusal-noel-agacini-devirdi-1077917867.html
Rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi
Rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi
CBS’nin aktardığına göre rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T16:42+0300
2023-11-29T16:42+0300
2023-11-29T16:42+0300
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CBS televizyonunun haberine göre rüzgar, ABD Başkanı Joe Biden'ın törenle ışıklarını yakacağı Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi.Haberde, "Salı günü öğlen saatlerinde rüzgarın devirdiği ağaç, akşama kadar kaldırılamadı” denilerek, 30 Kasım'daki ışıkların yakılması törenine ilişkin planların devam ettiği belirtildi.Daha sonra uzmanların devrilen ağacın durumunu değerlendirdiği ve kopan kabloyu değiştirdikten sonra tekrar ayağa kaldırdıkları öğrenildi.Ülkedeki ana noel ağacı olan 12 metrelik Norveç ladini, bu ayın başlarında Batı Virginia'dan Washington'a getirilmişti.Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse parkına dikilen ve yanında ABD'nin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen 56 küçük ağacın bulunduğu ağaç, ABD'nin 32. Başkanı Franlin Roosevelt döneminden bu yana her yıl geleneksel olarak aydınlatılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/eski-beyaz-saray-doktoru-bidenin-saglik-durumu-ulusal-guvenlik-sorunu-haline-geliyor-1077866192.html
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abd, noel, yılbaşı, yılbaşı ağacı, ilk yılbaşı ağacı, washington, washington dc, beyaz saray
abd, noel, yılbaşı, yılbaşı ağacı, ilk yılbaşı ağacı, washington, washington dc, beyaz saray
Rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi
CBS’nin aktardığına göre rüzgar, Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi.
CBS televizyonunun haberine göre rüzgar, ABD Başkanı Joe Biden'ın törenle ışıklarını yakacağı Washington'daki 'Ulusal Noel Ağacını’ devirdi.
Haberde, "Salı günü öğlen saatlerinde rüzgarın devirdiği ağaç, akşama kadar kaldırılamadı” denilerek, 30 Kasım'daki ışıkların yakılması törenine ilişkin planların devam ettiği belirtildi.
Daha sonra uzmanların devrilen ağacın durumunu değerlendirdiği ve kopan kabloyu değiştirdikten sonra tekrar ayağa kaldırdıkları öğrenildi.
Ülkedeki ana noel ağacı olan 12 metrelik Norveç ladini, bu ayın başlarında Batı Virginia'dan Washington'a getirilmişti.
Beyaz Saray'ın önündeki Ellipse parkına dikilen ve yanında ABD'nin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen 56 küçük ağacın bulunduğu ağaç, ABD'nin 32. Başkanı Franlin Roosevelt döneminden bu yana her yıl geleneksel olarak aydınlatılıyor.