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Rusya, Türk iş adamlarının yatırım yapması için teşvikleri arttırdı
Rusya, Türk iş adamlarının yatırım yapması için teşvikleri arttırdı
Rusya’nın tekstil kenti olarak da bilinen ve son dönemde Türk iş adamları tarafından da yakından takip edilen İvanovo bölgesinin Ekonomik Kalkınma Bakanı ve... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T14:26+0300
2023-11-29T14:26+0300
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rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
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Rusya’nın tekstil kenti olarak da bilinen İvanovo bölgesi son zamanlar da birçok ekonomik yatırım açısından Türk iş adamlarının da ilgisini çekmeye başladı. Bu çerçevede bazı Türk iş adamları bölgeye giderek incelemeler de bulundu. İncelemeler sonrası yatırım kararı alan iş adamları, yaşanan bu gelişmelerin ardından bölgeye daha fazla Türk yatırımcı çekmek istiyor. İvanovo Ekonomik Kalkınma Bakanı ve Dairesi Başkanı Dmitriy Tuguşev’in de katıldığı toplantıya Türkiye’den çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda bölge yetkilileri İvanovo hakkında bilgiler vererek bölgeye gelen yatırım yapacaklar için çeşitli cazip teşvikler vereceklerini kaydetti."Globalleşen dünya da istişare etmek zorundasınız" Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan iş adamı Halis Kahriman, “Bu tür görüşmelerin hem iş dünyası hem bizler hem de ülkemiz için iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Gittikçe globalleşen bir dünyada istişare etmek zorundasınız. Artık dünya küçüldü. Bu tür görüşmeleri önemsiyoruz. Sayın bakan bey ve ekibi bazı sunumlar yaptılar. Biz de ülkemizdeki iş adamları ile beraber kendilerine sunumlarda bulunduk” dedi.Rusya ile valiz ticaretiyle başlayan ekonomik ilişkilerin şu an çok ileri seviyede olduğunu beliren Kahriman, “Rusya bize uzak bir ülke değil. Kendi bölgemizin içerisindeki bir ülke. Bundan 35 yıl öncesine gittiğimiz zaman valiz ticareti ile başlayan bir ticaretimiz olmuştur. Bu ticaret milyar dolarları aşmış durumda. Bunlar önemlidir. Tabii ki ülkemizin hem ithalat hem ihracat açısından Rusya ile çok ciddi alışverişi var, devam ediyor. Ben bakan beye de ilettim, bu iş kazan-kazan olursa ticari bir sonuç alınabilir. Tek taraflı olmuyor. Bizler de bunun mücadelesini vereceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu çalışmaların meyvesini alacağız. Yeni gelişen ve teşviklerin yoğun olduğu bir bölge. Bu teşviklerin anlamı ve önemi büyük olduğu için iş dünyasını oraya çekiyor” diye konuştu.
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türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, türkiye-rusya iş forumu, ticaret, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı
türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, türkiye-rusya iş forumu, ticaret, rusya ekonomik kalkınma bakanlığı

Rusya, Türk iş adamlarının yatırım yapması için teşvikleri arttırdı

14:26 29.11.2023
© AA / Doğukan KeskinkılıçErdoğan-Putin görüşmesi
Erdoğan-Putin görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Rusya’nın tekstil kenti olarak da bilinen ve son dönemde Türk iş adamları tarafından da yakından takip edilen İvanovo bölgesinin Ekonomik Kalkınma Bakanı ve Dairesi Başkanı Dmitriy Tuguşev, İstanbul’da Türk iş adamları ile bir araya geldi. Toplantıda bölgede yatırım yapacak iş adamlarının yatırım tavsiyeleri görüşüldü.
Rusya’nın tekstil kenti olarak da bilinen İvanovo bölgesi son zamanlar da birçok ekonomik yatırım açısından Türk iş adamlarının da ilgisini çekmeye başladı. Bu çerçevede bazı Türk iş adamları bölgeye giderek incelemeler de bulundu. İncelemeler sonrası yatırım kararı alan iş adamları, yaşanan bu gelişmelerin ardından bölgeye daha fazla Türk yatırımcı çekmek istiyor. İvanovo Ekonomik Kalkınma Bakanı ve Dairesi Başkanı Dmitriy Tuguşev’in de katıldığı toplantıya Türkiye’den çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantıda bölge yetkilileri İvanovo hakkında bilgiler vererek bölgeye gelen yatırım yapacaklar için çeşitli cazip teşvikler vereceklerini kaydetti.

"Globalleşen dünya da istişare etmek zorundasınız"

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan iş adamı Halis Kahriman, “Bu tür görüşmelerin hem iş dünyası hem bizler hem de ülkemiz için iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Gittikçe globalleşen bir dünyada istişare etmek zorundasınız. Artık dünya küçüldü. Bu tür görüşmeleri önemsiyoruz. Sayın bakan bey ve ekibi bazı sunumlar yaptılar. Biz de ülkemizdeki iş adamları ile beraber kendilerine sunumlarda bulunduk” dedi.
Rusya ile valiz ticaretiyle başlayan ekonomik ilişkilerin şu an çok ileri seviyede olduğunu beliren Kahriman, “Rusya bize uzak bir ülke değil. Kendi bölgemizin içerisindeki bir ülke. Bundan 35 yıl öncesine gittiğimiz zaman valiz ticareti ile başlayan bir ticaretimiz olmuştur. Bu ticaret milyar dolarları aşmış durumda. Bunlar önemlidir. Tabii ki ülkemizin hem ithalat hem ihracat açısından Rusya ile çok ciddi alışverişi var, devam ediyor. Ben bakan beye de ilettim, bu iş kazan-kazan olursa ticari bir sonuç alınabilir. Tek taraflı olmuyor. Bizler de bunun mücadelesini vereceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu çalışmaların meyvesini alacağız. Yeni gelişen ve teşviklerin yoğun olduğu bir bölge. Bu teşviklerin anlamı ve önemi büyük olduğu için iş dünyasını oraya çekiyor” diye konuştu.
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