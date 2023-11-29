https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-rusya-batiya-olan-teknoloji-bagimliligindan-kurtuluyor-1077927545.html
Putin: Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor
Putin: Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılıların Rusya’nın onlara olan teknoloji bağımlılığından asla kurtulamayacağını zannettiklerini, ancak bunun oldukça... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T20:38+0300
2023-11-29T20:38+0300
2023-11-29T20:38+0300
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Rusya lideri Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde yaptığı konuşmada Rusya’nın Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından hızlı bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.Putin, “Sözüm ona ortaklarımız (en azından biz onlara öyle diyorduk) bizde asla kurtulamayacağımız bir teknoloji bağımlılığı yarattıklarına inanıyorlardı. Oysa sizin gibi insanların, meslektaşlarınızın çabaları sayesinde bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Ve bu sadece mümkün olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor” diye konuştu.Rus cihaz üreticilerinin ürünleri için bir pazar oluştuğunu kaydeden Putin, “Eğer böyle bir pazar oluştuysa, üretime yönelik ekonomik bir teşvik te oluştu demek” dedi ve şöyle devam etti:Rus lider, herhangi bir toplu üretimde kalitenin sağlanması için rekabet olması gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-keskin-nisanci-4-gun-suren-bekleyisin-ardindan-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1077917357.html
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vladimir putin, rusya, batı, batı
vladimir putin, rusya, batı, batı
Putin: Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılıların Rusya’nın onlara olan teknoloji bağımlılığından asla kurtulamayacağını zannettiklerini, ancak bunun oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde yaptığı konuşmada Rusya’nın Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından hızlı bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.
Putin, “Sözüm ona ortaklarımız (en azından biz onlara öyle diyorduk) bizde asla kurtulamayacağımız bir teknoloji bağımlılığı yarattıklarına inanıyorlardı. Oysa sizin gibi insanların, meslektaşlarınızın çabaları sayesinde bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Ve bu sadece mümkün olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor” diye konuştu.
Rus cihaz üreticilerinin ürünleri için bir pazar oluştuğunu kaydeden Putin, “Eğer böyle bir pazar oluştuysa, üretime yönelik ekonomik bir teşvik te oluştu demek” dedi ve şöyle devam etti:
“Her şeyi yurt dışında satın almak mümkünken iç pazar da yoktu. Ancak burada önemli bir şey var. Çok basit, ilkel ama genel olarak işe yarayan bu şey rekabettir. Bu nedenle iç pazarda ilgili ürünler için rekabet olması gerekiyor.”
Rus lider, herhangi bir toplu üretimde kalitenin sağlanması için rekabet olması gerektiğinin altını çizdi.