https://sputniknews.com.tr/20231129/putin-rusya-batiya-olan-teknoloji-bagimliligindan-kurtuluyor-1077927545.html

Putin: Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor

Putin: Rusya Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından kurtuluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılıların Rusya’nın onlara olan teknoloji bağımlılığından asla kurtulamayacağını zannettiklerini, ancak bunun oldukça... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T20:38+0300

2023-11-29T20:38+0300

2023-11-29T20:38+0300

dünya

vladimir putin

rusya

batı

batı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077926538_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_10ceae904032d3ccda3bcf51e2e00f87.jpg

Rusya lideri Putin, Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde yaptığı konuşmada Rusya’nın Batı’ya olan teknoloji bağımlılığından hızlı bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.Putin, “Sözüm ona ortaklarımız (en azından biz onlara öyle diyorduk) bizde asla kurtulamayacağımız bir teknoloji bağımlılığı yarattıklarına inanıyorlardı. Oysa sizin gibi insanların, meslektaşlarınızın çabaları sayesinde bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Ve bu sadece mümkün olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor” diye konuştu.Rus cihaz üreticilerinin ürünleri için bir pazar oluştuğunu kaydeden Putin, “Eğer böyle bir pazar oluştuysa, üretime yönelik ekonomik bir teşvik te oluştu demek” dedi ve şöyle devam etti:Rus lider, herhangi bir toplu üretimde kalitenin sağlanması için rekabet olması gerektiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-keskin-nisanci-4-gun-suren-bekleyisin-ardindan-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1077917357.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, batı, batı