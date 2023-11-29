https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-keskin-nisanci-4-gun-suren-bekleyisin-ardindan-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1077917357.html
Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
‘Çerep’ lakaplı Rus gönüllü keskin nişancı, dört gün boyunca pusuya yatarak beklediği düşman askerini tek atışla ortadan kaldırdı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T20:00+0300
2023-11-29T20:00+0300
2023-11-29T20:00+0300
ukrayna krizi
video
keskin nişancı
rusya
ukrayna
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Keskin nişancının tüm bu olup bitenleri videoya çektiği görüntülere Sputnik ulaştı.Çerep, dört gün boyunca Ukraynalı askerin dalların arkasından başını kaldıracağı anı sabırla bekledi. Rus savaşçının hedefi yakalayıp ateş etmesi birkaç saniye sürdü.Rus keskin nişancı, düşmanın ateşi ayarlamak için gözlem yapabileceği tek yerin burası olduğunu belirtti.
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Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
2023-11-29T20:00+0300
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Sputnik Türkiye
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video, видео, keskin nişancı, rusya, ukrayna
video, видео, keskin nişancı, rusya, ukrayna
Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi
‘Çerep’ lakaplı Rus gönüllü keskin nişancı, dört gün boyunca pusuya yatarak beklediği düşman askerini tek atışla ortadan kaldırdı.
Keskin nişancının tüm bu olup bitenleri videoya çektiği görüntülere Sputnik ulaştı.
Çerep, dört gün boyunca Ukraynalı askerin dalların arkasından başını kaldıracağı anı sabırla bekledi. Rus savaşçının hedefi yakalayıp ateş etmesi birkaç saniye sürdü.
Rus keskin nişancı, düşmanın ateşi ayarlamak için gözlem yapabileceği tek yerin burası olduğunu belirtti.