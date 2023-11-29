https://sputniknews.com.tr/20231129/rus-keskin-nisanci-4-gun-suren-bekleyisin-ardindan-ukraynali-askeri-etkisiz-hale-getirdi-1077917357.html

Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi

‘Çerep’ lakaplı Rus gönüllü keskin nişancı, dört gün boyunca pusuya yatarak beklediği düşman askerini tek atışla ortadan kaldırdı. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

video

keskin nişancı

rusya

ukrayna

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Keskin nişancının tüm bu olup bitenleri videoya çektiği görüntülere Sputnik ulaştı.Çerep, dört gün boyunca Ukraynalı askerin dalların arkasından başını kaldıracağı anı sabırla bekledi. Rus savaşçının hedefi yakalayıp ateş etmesi birkaç saniye sürdü.Rus keskin nişancı, düşmanın ateşi ayarlamak için gözlem yapabileceği tek yerin burası olduğunu belirtti.

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Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi Rus keskin nişancı, 4 gün süren bekleyişin ardından Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi 2023-11-29T20:00+0300 true PT0M25S

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video, видео, keskin nişancı, rusya, ukrayna