Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze’de 50 binden fazla hamile kadın var
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:12
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231129/ozlem-ve-tayyar-oze-yurtdisina-cikis-yasagi-getirildi--1077912726.html
Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi
Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi
Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı kapsamında Özlem ve Tayyar Öz’e de yurt dışına çıkış yasağı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T14:47+0300
2023-11-29T14:48+0300
türkiye
özlem öz
tayyar öz
son dakika
dilan polat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077865880_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_6de3472d8bf0d0e0b4334a9b5ba9b133.jpg
Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Hakimlik, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirdi. 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sulh Ceza Hakimliği Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20231128/dilan-polatin-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-isimler-sorusturmaya-dahil-edildi-1077874999.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077865880_319:0:1519:900_1920x0_80_0_0_e3122ddaccd1561c259648ef280c17d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
özlem öz, tayyar öz, son dakika, dilan polat
özlem öz, tayyar öz, son dakika, dilan polat

Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi

14:47 29.11.2023 (güncellendi: 14:48 29.11.2023)
© Fotoğraf : Instagram/tayyar özTayyar Öz ve Özlem Öz
Tayyar Öz ve Özlem Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Fotoğraf : Instagram/tayyar öz
Abone ol
Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı kapsamında Özlem ve Tayyar Öz’e de yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Hakimlik, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirdi.
24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sulh Ceza Hakimliği Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.
Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi
Dün, 16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала