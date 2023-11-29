https://sputniknews.com.tr/20231129/ozlem-ve-tayyar-oze-yurtdisina-cikis-yasagi-getirildi--1077912726.html

Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi

Özlem ve Tayyar Öz’e yurtdışına çıkış yasağı getirildi

Dilan Polat’ın Şampiyonlar Ligi fotoğrafında bulunan 15 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı kapsamında Özlem ve Tayyar Öz’e de yurt dışına çıkış yasağı... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T14:47+0300

2023-11-29T14:47+0300

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dilan polat

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Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi. Hakimlik, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Muhammet Oğuz Başar, İleyda Topal, Tolunay Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Mervenur Korkut, Yavuz Selim Korkut, Tuğba Demirhan, Huri Özsefil, Habip Özsefil, Özge Duman hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirdi. 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sulh Ceza Hakimliği Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.

https://sputniknews.com.tr/20231128/dilan-polatin-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-isimler-sorusturmaya-dahil-edildi-1077874999.html

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