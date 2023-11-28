https://sputniknews.com.tr/20231128/dilan-polatin-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-isimler-sorusturmaya-dahil-edildi-1077874999.html
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T16:41+0300
2023-11-28T16:41+0300
2023-11-28T16:46+0300
türkiye
dilan polat
soruşturma
son dakika
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Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/denizbanktan-fatih-terim-fonuna-dair-ilk-aciklama-1077870793.html
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dilan polatın şampiyonlar ligi, dilan polatın şampiyonlar liginde kimler var, dilan polatın şampiyonlar ligine soruşturma
dilan polatın şampiyonlar ligi, dilan polatın şampiyonlar liginde kimler var, dilan polatın şampiyonlar ligine soruşturma
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi
16:41 28.11.2023 (güncellendi: 16:46 28.11.2023)
Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti.
Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi.
Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.