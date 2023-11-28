https://sputniknews.com.tr/20231128/dilan-polatin-sampiyonlar-ligi-fotografindaki-isimler-sorusturmaya-dahil-edildi-1077874999.html

Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi

Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki isimler soruşturmaya dahil edildi

Dilan Polat’ın 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yurtdışı çıkış yasağı talep etti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T16:41+0300

2023-11-28T16:41+0300

2023-11-28T16:46+0300

türkiye

dilan polat

soruşturma

son dakika

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Dilan Polat'ın 2019 yılında çekildiği ve 'Şampiyonlar Ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışı çıkış yasağı talep edildi. Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

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