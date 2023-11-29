https://sputniknews.com.tr/20231129/oecdden-kuresel-ekonmik-buyume-tahminlerini-acikladi-2024te-turkiye-ne-kadar-buyuyecek-1077918527.html

OECD'den küresel ekonomik büyüme tahminlerini açıkladı: '2024'te Türkiye ne kadar büyüyecek?'

OECD'den küresel ekonomik büyüme tahminlerini açıkladı: '2024'te Türkiye ne kadar büyüyecek?'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2.9 olacağını ve gelecek yıl yüzde 2.7'ye gerileyerek ılımlı kalmaya... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:54+0300

2023-11-29T16:54+0300

2023-11-29T16:54+0300

türkiye

türkiye ekonomisi

oecd

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

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OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel ekonomik büyüme ağırlıklı olarak Asya ekonomilerine bağımlı olacak.Enflasyon ve düşük büyüme öngörüleri küresel ekonomi için zorluklar yaratmaya devam ederken, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2.9 olacağı öngörülüyor.Kısa vadeli ekonomik görünüme yönelik riskler, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilim ve para politikasının sıkılaştırılmasının beklenenden daha büyük bir etkisi olabileceğine işaret ediyor.Bu yıl için öngörülen yüzde 2.9'luk büyümenin ardından, küresel ekonomik büyüme 2024'te yüzde 2.7'ye gerileyerek ılımlı kalmayı sürdürecek.Enflasyonun düşmeye devam etmesi ve reel gelirlerin güçlenmesiyle dünya ekonomisinin 2025'te yüzde 3 büyüyeceği öngörülüyor.Gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin büyük çaplı şokların yaşanmaması halinde, OECD ülkelerinde manşet enflasyonun bu yılki yüzde 7 seviyesinden, 2024'te yüzde 5.2'ye ve 2025'te yüzde 3.8'e gerileyeceği hesaplanıyor.OECD'ye göre, mevcut kamu borcunun GSYH'ye oranı tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor ve hükümetler iklim değişikliğiyle mücadele ihtiyacı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü artan mali baskılarla karşı karşıya kalıyor.Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahmini yüzde 2.9OECD, Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısındaki performansın ardından, bu yılki büyümenin yüzde 4.5 olacağını öngörüyor.Türkiye ekonomisinin 2024'te 2.9 büyümesi beklenirken, 2025'te büyümenin yüzde 3.2'ye yükseleceği tahmin ediliyor.Sıkılaşan para politikası ve enflasyonun hane halkı tüketimini zayıflatacağı, bununla birlikte Türkiye'nin ihracatının daha güçlü bir küresel büyümeyi yansıtacak şekilde 2025'te ivme kazanacağı öngörüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/moodys-turkiye-ekonomisi-icin-bu-yila-iliskin-buyume-tahminini-yukseltti-1075093523.html

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türkiye ekonomisi, oecd, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)