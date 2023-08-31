https://sputniknews.com.tr/20230831/moodys-turkiye-ekonomisi-icin-bu-yila-iliskin-buyume-tahminini-yukseltti-1075093523.html
Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T22:35+0300
2023-08-31T22:35+0300
2023-08-31T22:35+0300
ekonomi
moody's
ekonomi
türkiye ekonomisi
türkiye
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Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.
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moody's, ekonomi, türkiye ekonomisi, türkiye
moody's, ekonomi, türkiye ekonomisi, türkiye
Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
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Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.
Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.