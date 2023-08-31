https://sputniknews.com.tr/20230831/moodys-turkiye-ekonomisi-icin-bu-yila-iliskin-buyume-tahminini-yukseltti-1075093523.html

Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

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2023-08-31T22:35+0300

2023-08-31T22:35+0300

ekonomi

moody's

ekonomi

türkiye ekonomisi

türkiye

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Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

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