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EKONOMİ
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Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.
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moody's, ekonomi, türkiye ekonomisi, türkiye

Moody's Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

22:35 31.08.2023
© AA / ArşivUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA / Arşiv
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Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.
Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.
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