https://sputniknews.com.tr/20231129/metallica-suudi-arabistanda-konser-verecek-1077896884.html

Metallica Suudi Arabistan'da konser verecek

Metallica Suudi Arabistan'da konser verecek

Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanacak. Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica, 14 Aralık'ta başkent Riyad'da sahne alacak. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T08:41+0300

2023-11-29T08:41+0300

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yaşam

metallica

suudi arabistan

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metal

müzik

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Suudi Arabistan, dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grup, üç günlük Soundstorm Festivali kapsamında 14 Aralık'ta başkent Riyad'da konser verecek. Heavy metal devi, festivalin açılış gecesinde sahne alacak.Metallica, Riyad'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" mesajıyla duyurdu.Grup, Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirmişti.Festival kapsamında sahne alacak diğer isimler ise Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., BLACK EYED PEAS, J Balvin, Anne-Marie ile DJ'ler Tiesto ve David Guetta.Riyad'da 2019'dan beri düzenleniyor. Geçen yılki Soundstorm etkinliğine 600 binden fazla kişi katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230414/metallica-yeni-albumu-72-seasonsi-tanitti-1069658293.html

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metallica, suudi arabistan, konser, metal, müzik