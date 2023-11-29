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Metallica Suudi Arabistan'da konser verecek
Metallica Suudi Arabistan'da konser verecek
Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanacak. Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica, 14 Aralık'ta başkent Riyad'da sahne alacak. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T08:41+0300
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan, dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grup, üç günlük Soundstorm Festivali kapsamında 14 Aralık'ta başkent Riyad'da konser verecek. Heavy metal devi, festivalin açılış gecesinde sahne alacak.Metallica, Riyad'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" mesajıyla duyurdu.Grup, Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirmişti.Festival kapsamında sahne alacak diğer isimler ise Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., BLACK EYED PEAS, J Balvin, Anne-Marie ile DJ'ler Tiesto ve David Guetta.Riyad'da 2019'dan beri düzenleniyor. Geçen yılki Soundstorm etkinliğine 600 binden fazla kişi katılmıştı.
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metallica, suudi arabistan, konser, metal, müzik
metallica, suudi arabistan, konser, metal, müzik

Metallica Suudi Arabistan'da konser verecek

08:41 29.11.2023
© FlickrMetallica
Metallica - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Flickr
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Suudi Arabistan'da bir ilk yaşanacak. Dünyaca ünlü heavy metal müzik grubu Metallica, 14 Aralık'ta başkent Riyad'da sahne alacak.
Suudi Arabistan, dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Grup, üç günlük Soundstorm Festivali kapsamında 14 Aralık'ta başkent Riyad'da konser verecek. Heavy metal devi, festivalin açılış gecesinde sahne alacak.
Metallica, Riyad'da konser vereceğini "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret edebildiğimiz bir bölgesinde daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı" mesajıyla duyurdu.
Grup, Orta Doğu'daki ilk canlı performansını 2011 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirmişti.
Festival kapsamında sahne alacak diğer isimler ise Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., BLACK EYED PEAS, J Balvin, Anne-Marie ile DJ'ler Tiesto ve David Guetta.
Riyad'da 2019'dan beri düzenleniyor. Geçen yılki Soundstorm etkinliğine 600 binden fazla kişi katılmıştı.
Metallica - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
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