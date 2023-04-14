https://sputniknews.com.tr/20230414/metallica-yeni-albumu-72-seasonsi-tanitti-1069658293.html
Metallica yeni albümü '72 Seasons'ı tanıttı
Metallica yeni albümü '72 Seasons'ı tanıttı
Dünyaca ünlü metal grubu Metallica, yeni albümü '72 Seasons'ı tanıttı. Grubun, piyasaya sürülmeden önce hayranlarına özel dinleme partisi, tüm dünyayla... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T03:12+0300
2023-04-14T03:12+0300
2023-04-14T03:12+0300
yaşam
metallica
albüm
heavy metal
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Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, yeni albümü '72 Seasons' için hayranlarına özel bir dinleme partisi düzenlendi. Özel parti, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında da gösterildi.Türkiye'nin birçok ilinde Metallica hayranları, albümü piyasaya sürülmeden önce dinlemek için sinema salonlarına gitti.Lansman videosunda '72 Seasons' albümündeki şarkıların video kliplerinin yanı sıra grup üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo ile şarkılar üzerine yapılmış röportajlar yer alıyor.Metallica'nın son albümü 'Hardwired... to Self-Destruct'tan 7 yıl sonra piyasaya çıkacak 12 şarkılık yeni albümün toplam uzunluğu 77 dakikayı buluyor.Albümde yer alan 4 parça YouTube'da da yayınlandıŞimdiye kadar 4 parçası Metallica'nın YouTube kanalında yayınlanan albümün şarkı sözleri genellikle grup üyelerinin gençlik yıllarında yaşadığı travmalar, kendini bulma arayışı ve bunalımlara odaklanıyor.'72 Seasons' albümü yarın dünya çapında müzik marketlerde ve dijital platformlarda piyasaya sürülecek.Grup 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacakAlbümün yayınlanmasından kısa süre sonra grup, 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacak. Önceki turnelerden farklı olarak Metallica, her ülkede farklı şarkı listelerinin çalınacağı 2 ayrı konser verecek.
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metallica, albüm, heavy metal
metallica, albüm, heavy metal
Metallica yeni albümü '72 Seasons'ı tanıttı
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Dünyaca ünlü metal grubu Metallica, yeni albümü '72 Seasons'ı tanıttı. Grubun, piyasaya sürülmeden önce hayranlarına özel dinleme partisi, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında gerçekleşti.
Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, yeni albümü '72 Seasons' için hayranlarına özel bir dinleme partisi düzenlendi. Özel parti, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında da gösterildi.
Türkiye'nin birçok ilinde Metallica hayranları, albümü piyasaya sürülmeden önce dinlemek için sinema salonlarına gitti.
Lansman videosunda '72 Seasons' albümündeki şarkıların video kliplerinin yanı sıra grup üyeleri James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo ile şarkılar üzerine yapılmış röportajlar yer alıyor.
Metallica'nın son albümü 'Hardwired... to Self-Destruct'tan 7 yıl sonra piyasaya çıkacak 12 şarkılık yeni albümün toplam uzunluğu 77 dakikayı buluyor.
Albümde yer alan 4 parça YouTube'da da yayınlandı
Şimdiye kadar 4 parçası Metallica'nın YouTube kanalında yayınlanan albümün şarkı sözleri genellikle grup üyelerinin gençlik yıllarında yaşadığı travmalar, kendini bulma arayışı ve bunalımlara odaklanıyor.
'72 Seasons' albümü yarın dünya çapında müzik marketlerde ve dijital platformlarda piyasaya sürülecek.
Grup 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacak
Albümün yayınlanmasından kısa süre sonra grup, 27 Nisan'da dünya turnesine çıkacak. Önceki turnelerden farklı olarak Metallica, her ülkede farklı şarkı listelerinin çalınacağı 2 ayrı konser verecek.