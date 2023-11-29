https://sputniknews.com.tr/20231129/kilicdaroglundan-tanju-ozcan-degerlendirmesi-secimi-onunla-kazaniyorsaniz-benim-icin-sorun-yok-1077917995.html

Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan değerlendirmesi: Seçimi onunla kazanıyorsanız benim için sorun yok

Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan değerlendirmesi: Seçimi onunla kazanıyorsanız benim için sorun yok

CHP PM’sinin kararı ile partiye geri dönen Tanju Özcan hakkında yakın çevresine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T16:46+0300

2023-11-29T16:46+0300

2023-11-29T16:50+0300

politika

chp

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

tanju özcan

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CHP Parti Meclisi (PM), Mayıs seçimlerinden sonra, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a partiye dönüş yolunu açtı.PM’de bu karar alınmadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ve Tanju Özcan’ın partiye dönüşü konusunda ne düşündüğünü sorduğu öğrenildi.Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “Bolu’yu Tanju Özcan ile kazanılacağına inanıyorsanız benim için sıkıntı yok” dediği ifade edildi.Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için partiden atılmıştıBolu milletvekiliyken, 2019’da Bolu Belediye Başkanlığı’na aday olan Tanju Özcan uzun yıllar sonra CHP’nin Bolu’yu kazanmasını sağlamıştı. Özcan’a, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "uyarı" cezası verilmişti. 16 Mayıs 2022 tarihli Belediye Meclis toplantısında AKP’li belediye Meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle de bir yıl partiden uzaklaştırma cezası aldı. Tanju Özcan’ın partiden ihracını başlatan süreç ise 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra, Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açmasıyla başlamıştı. Özcan Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyerek, Bolu’dan CHP Genel Merkezi önüne yürümüş ve parti önünde koltuk fırlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/chpye-geri-donen-tanju-ozcan-partisinin-grup-toplantisinda-artik-geriye-donuk-bakmayalim-1077865701.html

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