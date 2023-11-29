Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan değerlendirmesi: Seçimi onunla kazanıyorsanız benim için sorun yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze’de 50 binden fazla hamile kadın var
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
17:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Gölgemin Rengi filminin konusu ne?
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
18:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
19:36
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20231129/kilicdaroglundan-tanju-ozcan-degerlendirmesi-secimi-onunla-kazaniyorsaniz-benim-icin-sorun-yok-1077917995.html
Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan değerlendirmesi: Seçimi onunla kazanıyorsanız benim için sorun yok
Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan değerlendirmesi: Seçimi onunla kazanıyorsanız benim için sorun yok
CHP PM’sinin kararı ile partiye geri dönen Tanju Özcan hakkında yakın çevresine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T16:46+0300
2023-11-29T16:50+0300
politika
chp
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
tanju özcan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:164:2709:1688_1920x0_80_0_0_551bfd9e6ab46e494d38cf2141ab226e.jpg
CHP Parti Meclisi (PM), Mayıs seçimlerinden sonra, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a partiye dönüş yolunu açtı.PM’de bu karar alınmadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ve Tanju Özcan’ın partiye dönüşü konusunda ne düşündüğünü sorduğu öğrenildi.Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “Bolu’yu Tanju Özcan ile kazanılacağına inanıyorsanız benim için sıkıntı yok” dediği ifade edildi.Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için partiden atılmıştıBolu milletvekiliyken, 2019’da Bolu Belediye Başkanlığı’na aday olan Tanju Özcan uzun yıllar sonra CHP’nin Bolu’yu kazanmasını sağlamıştı. Özcan’a, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "uyarı" cezası verilmişti. 16 Mayıs 2022 tarihli Belediye Meclis toplantısında AKP’li belediye Meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle de bir yıl partiden uzaklaştırma cezası aldı. Tanju Özcan’ın partiden ihracını başlatan süreç ise 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra, Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açmasıyla başlamıştı. Özcan Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyerek, Bolu’dan CHP Genel Merkezi önüne yürümüş ve parti önünde koltuk fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/chpye-geri-donen-tanju-ozcan-partisinin-grup-toplantisinda-artik-geriye-donuk-bakmayalim-1077865701.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/09/1073342090_0:0:2709:2033_1920x0_80_0_0_b213032c156d684f63b953e93f454ee9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tanhu özcan ihraç, tanju özcan kimdir
tanhu özcan ihraç, tanju özcan kimdir

Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan değerlendirmesi: Seçimi onunla kazanıyorsanız benim için sorun yok

16:46 29.11.2023 (güncellendi: 16:50 29.11.2023)
© AA / Cem ÖzdelTanju Özcan
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Cem Özdel
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
CHP PM’sinin kararı ile partiye geri dönen Tanju Özcan hakkında yakın çevresine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiği öğrenildi.
CHP Parti Meclisi (PM), Mayıs seçimlerinden sonra, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a partiye dönüş yolunu açtı.
PM’de bu karar alınmadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığını ve Tanju Özcan’ın partiye dönüşü konusunda ne düşündüğünü sorduğu öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “Bolu’yu Tanju Özcan ile kazanılacağına inanıyorsanız benim için sıkıntı yok” dediği ifade edildi.

Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için partiden atılmıştı

Bolu milletvekiliyken, 2019’da Bolu Belediye Başkanlığı’na aday olan Tanju Özcan uzun yıllar sonra CHP’nin Bolu’yu kazanmasını sağlamıştı. Özcan’a, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "uyarı" cezası verilmişti. 16 Mayıs 2022 tarihli Belediye Meclis toplantısında AKP’li belediye Meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle de bir yıl partiden uzaklaştırma cezası aldı. Tanju Özcan’ın partiden ihracını başlatan süreç ise 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra, Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açmasıyla başlamıştı. Özcan Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyerek, Bolu’dan CHP Genel Merkezi önüne yürümüş ve parti önünde koltuk fırlatmıştı.
CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
POLİTİKA
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan partisinin grup toplantısında: 'Artık geriye dönük bakmayalım'
Dün, 13:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала