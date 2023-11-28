https://sputniknews.com.tr/20231128/chpye-geri-donen-tanju-ozcan-partisinin-grup-toplantisinda-artik-geriye-donuk-bakmayalim-1077865701.html
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan partisinin grup toplantısında: 'Artık geriye dönük bakmayalım'
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan partisinin grup toplantısında: 'Artık geriye dönük bakmayalım'
CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi. Partisinin Meclis'teki grup toplantısına... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T13:44+0300
2023-11-28T13:44+0300
2023-11-28T13:44+0300
politika
tanju özcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ihraç
tbmm
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CHP Parti Meclisi (PM), partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.Özcan, bugün CHP'nin grup toplantısına da katılım gösterdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231127/chp-sozcusu-yucel-tanju-ozcan-dahil-13-arkadasimizin-yeniden-uyeliklerine-karar-verildi-1077840539.html
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ihraç, tbmm
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ihraç, tbmm
CHP'ye geri dönen Tanju Özcan partisinin grup toplantısında: 'Artık geriye dönük bakmayalım'
CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi. Partisinin Meclis'teki grup toplantısına giden Özcan, “Baba evine döndüm, Artık geriye dönük bakmayalım” dedi.
CHP Parti Meclisi (PM), partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.
Özcan, bugün CHP'nin grup toplantısına da katılım gösterdi ve şunları söyledi:
"Heyecanlı ve mutluyum, baba evine geri döndük. Artık geriye dönük bakmayalım, o günler geride kaldı. Adayım. Tabanda bir heyecan oluştu, inşallah Türkiye genelinde de başarılı bir sonuç bekliyorum"