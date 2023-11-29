https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-sehir-hatlari-iptal-seferleri-duyurdu-1077918693.html
İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu
İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu
İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde iptaller söz konusu. Hangi seferlerin iptal olduğunu ise Şehir Hatları internet... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:03+0300
2023-11-29T17:03+0300
2023-11-29T17:05+0300
türkiye
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
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Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı. "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" hatırlatmasının yapıldığı açıklamada "Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" bilgisi de paylaşıldı.Söz konusu iptal seferlerse şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1077880078.html
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vapur seferleri iptal mi, istanbul iptal seferler, istanbul şehir hatları, hangi vapurlar iptal edildi
vapur seferleri iptal mi, istanbul iptal seferler, istanbul şehir hatları, hangi vapurlar iptal edildi
İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu
17:03 29.11.2023 (güncellendi: 17:05 29.11.2023)
İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde iptaller söz konusu. Hangi seferlerin iptal olduğunu ise Şehir Hatları internet üzerinden duyurdu.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı.
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" hatırlatmasının yapıldığı açıklamada "Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" bilgisi de paylaşıldı.
Söz konusu iptal seferlerse şöyle:
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Hasköy ve Sütlüce İskelesi uğraması
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi uğraması
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp hattı seferlerimizin Hasköy ve Sütlüce İskelesi uğraması
18:00 Büyükada-Adalar-Kadıköy-Beşiktaş