https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-sehir-hatlari-iptal-seferleri-duyurdu-1077918693.html

İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu

İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu

İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde iptaller söz konusu. Hangi seferlerin iptal olduğunu ise Şehir Hatları internet... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T17:03+0300

2023-11-29T17:03+0300

2023-11-29T17:05+0300

türkiye

şehir hatları

istanbul şehir hatları aş

vapur

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Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı. "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" hatırlatmasının yapıldığı açıklamada "Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" bilgisi de paylaşıldı.Söz konusu iptal seferlerse şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1077880078.html

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vapur seferleri iptal mi, istanbul iptal seferler, istanbul şehir hatları, hangi vapurlar iptal edildi