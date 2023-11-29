İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze’de 50 binden fazla hamile kadın var
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dinçşahin: Wilders toplumsal tabana hitap etmeye başladı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: Zeytinyağı, et, baharatta hileye başvuruluyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan Batı'ya İsrail tepkisi: Çifte standart uygulanıyor
16:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB’nin, Rusya’ya yönelik yaptırım planlarını bozacağız
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: F-16’ların kaderi Ukrayna’da imha edilen diğer uçaklar ile aynı
17:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Çin'den Tayvan uyarısı: Savaş sebebi sayarız
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Gölgemin Rengi filminin konusu ne?
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
18:16
1 dk
SESLİ HABER
‘Ukrayna’nın 2024'e yönelik silahlı faaliyet planı yok’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Bağımsız Filistin devleti kurulması önem arz ediyor
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, ABD’nin baskısı altında Rusya ile ilişkilerini değiştirmeyecek
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu için ‘kimyasal silah’ iddiası
19:36
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231129/istanbul-sehir-hatlari-iptal-seferleri-duyurdu-1077918693.html
İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu
İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu
İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde iptaller söz konusu. Hangi seferlerin iptal olduğunu ise Şehir Hatları internet... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T17:03+0300
2023-11-29T17:05+0300
türkiye
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075147804_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_750a6d8662ec8bb14a80d0077a9fe45f.jpg
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı. "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" hatırlatmasının yapıldığı açıklamada "Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" bilgisi de paylaşıldı.Söz konusu iptal seferlerse şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1077880078.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075147804_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6166f08edcdf5dcdde685e64d02fb343.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vapur seferleri iptal mi, istanbul iptal seferler, istanbul şehir hatları, hangi vapurlar iptal edildi
vapur seferleri iptal mi, istanbul iptal seferler, istanbul şehir hatları, hangi vapurlar iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferleri duyurdu

17:03 29.11.2023 (güncellendi: 17:05 29.11.2023)
© AAŞehir Hatları vapurları
Şehir Hatları vapurları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA
Abone ol
İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde iptaller söz konusu. Hangi seferlerin iptal olduğunu ise Şehir Hatları internet üzerinden duyurdu.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı.
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" hatırlatmasının yapıldığı açıklamada "Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır" bilgisi de paylaşıldı.
Söz konusu iptal seferlerse şöyle:
Üsküdar-Eyüp hattı seferlerimizin Hasköy ve Sütlüce İskelesi uğraması
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Uzun Boğaz Turu
Kısa Boğaz Turu
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattı seferlerimizin Sütlüce İskelesi uğraması
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp hattı seferlerimizin Hasköy ve Sütlüce İskelesi uğraması
Maltepe-Adalar
18:00 Büyükada-Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları seferleri iptal
Dün, 18:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала