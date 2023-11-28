https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1077880078.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T18:11+0300

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son dakika

istanbul boğazı

askıya alma

türkiye

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/-canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1077871884.html

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son dakika, istanbul boğazı, askıya alma