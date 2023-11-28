https://sputniknews.com.tr/20231128/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1077880078.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T18:11+0300
2023-11-28T18:11+0300
2023-11-28T19:13+0300
son dakika
istanbul boğazı
askıya alma
türkiye
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/-canakkale-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1077871884.html
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son dakika, istanbul boğazı, askıya alma
son dakika, istanbul boğazı, askıya alma
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
18:11 28.11.2023 (güncellendi: 19:13 28.11.2023)
İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 17.50 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.