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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/ispanyada-200den-fazla-kurulus-israil-ile-silah-ticaretinin-kesilmesini-istedi-1077923049.html
İspanya'da 200'den fazla kuruluş, İsrail ile silah ticaretinin kesilmesini istedi
İspanya'da 200'den fazla kuruluş, İsrail ile silah ticaretinin kesilmesini istedi
İspanya'da 200'den fazla kuruluş, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, İspanya hükümetinden İsrail ile... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T18:35+0300
2023-11-29T18:35+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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silah satışı
silah ihracatı
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İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, Gazeteciler Sendikaları Federasyonu, Barış İçin Araştırma İspanyol Ajansı, Ekolojistler Eylemde Örgütü, İspanya Kalkınma İçin Örgütler Koordinasyonu ve İpotek Mağdurları Platformunun da aralarında bulunduğu 200'den fazla kuruluş, "İsrail ile silah ticaretini sonlandıralım" başlıklı bir kampanya başlattıklarını duyurdu.Söz konusu kuruluşların yayımladığı ortak açıklamada, İspanya ve Avrupa'nın İsrail'e yaptığı silah, askeri teknoloji ve teçhizat ihracatının kontrolünü düzenleyen ortak standartları tanımlayan Avrupa Birliği Antlaşması'nın bazı maddelerinin mevcut durumda ihlal edildiği kaydedildi.Barselona'da yapılan basın toplantısında konuşan Barış Promosyonu Katalan Konseyi Başkanı Gabriela Serra, "İmkansız bir şey istemiyoruz. İspanya, ve diğer Avrupa ülkeleri İsrail'e silah satışını durdursun" dedi.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bir taraftan ateşkes isteyip, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınarken diğer taraftan silah satışına izin vermesinin 'tutarsızlık' olduğunu belirten Serra, İspanyol yasalarına göre, İsrail'e silah ticaretinin yasaklanmasını sağlayacak yasal unsurların olduğunu savundu.İspanya'nın 2000 yılından bu yana İsrail'e toplam değeri 139 milyon avroyu bulan silah satışı yaptığını belirten Katalonya Filistin Toplumu adlı kuruluşun sözcüsü Salah Jamal da "Filistin halkı sadece kuru söz istemiyor. Silah satışının yasaklanması gibi somut adımlar bekliyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ispanya-basbakani-sanchez-ab-filistini-tanimazsa-kendi-kararimizi-alacagiz-1077768129.html
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İspanya'da 200'den fazla kuruluş, İsrail ile silah ticaretinin kesilmesini istedi

18:35 29.11.2023
© AAİspanya bayrağı
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© AA
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İspanya'da 200'den fazla kuruluş, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı ortak açıklamada, İspanya hükümetinden İsrail ile silah ticaretini kesmesini istedi.
İspanya'nın iki büyük işçi sendikası CCOO ve UGT, Gazeteciler Sendikaları Federasyonu, Barış İçin Araştırma İspanyol Ajansı, Ekolojistler Eylemde Örgütü, İspanya Kalkınma İçin Örgütler Koordinasyonu ve İpotek Mağdurları Platformunun da aralarında bulunduğu 200'den fazla kuruluş, "İsrail ile silah ticaretini sonlandıralım" başlıklı bir kampanya başlattıklarını duyurdu.
Söz konusu kuruluşların yayımladığı ortak açıklamada, İspanya ve Avrupa'nın İsrail'e yaptığı silah, askeri teknoloji ve teçhizat ihracatının kontrolünü düzenleyen ortak standartları tanımlayan Avrupa Birliği Antlaşması'nın bazı maddelerinin mevcut durumda ihlal edildiği kaydedildi.
Barselona'da yapılan basın toplantısında konuşan Barış Promosyonu Katalan Konseyi Başkanı Gabriela Serra, "İmkansız bir şey istemiyoruz. İspanya, ve diğer Avrupa ülkeleri İsrail'e silah satışını durdursun" dedi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bir taraftan ateşkes isteyip, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınarken diğer taraftan silah satışına izin vermesinin 'tutarsızlık' olduğunu belirten Serra, İspanyol yasalarına göre, İsrail'e silah ticaretinin yasaklanmasını sağlayacak yasal unsurların olduğunu savundu.
İspanya'nın 2000 yılından bu yana İsrail'e toplam değeri 139 milyon avroyu bulan silah satışı yaptığını belirten Katalonya Filistin Toplumu adlı kuruluşun sözcüsü Salah Jamal da "Filistin halkı sadece kuru söz istemiyor. Silah satışının yasaklanması gibi somut adımlar bekliyor" diye konuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
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