https://sputniknews.com.tr/20231129/gazzeye-sainsani-yardim-tasiyan-askeri-ucak-kayseriden-havalandi-1077896617.html

Gazze'ye insani yardım taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı

Gazze'ye insani yardım taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T08:39+0300

2023-11-29T08:39+0300

2023-11-29T08:39+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

türkiye

insani yardım

israil

recep tayyip erdoğan

kayseri

mısır

refah sınır kapısı

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Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.

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gazze şeridi

israil

kayseri

mısır

refah sınır kapısı

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gazze şeridi, türkiye, insani yardım, israil, recep tayyip erdoğan, kayseri, mısır, refah sınır kapısı