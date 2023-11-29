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Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/gazzeye-sainsani-yardim-tasiyan-askeri-ucak-kayseriden-havalandi-1077896617.html
Gazze'ye insani yardım taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı
Gazze'ye insani yardım taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı
Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T08:39+0300
2023-11-29T08:39+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
türkiye
insani yardım
israil
recep tayyip erdoğan
kayseri
mısır
refah sınır kapısı
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Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1077880927.html
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gazze şeridi, türkiye, insani yardım, israil, recep tayyip erdoğan, kayseri, mısır, refah sınır kapısı
gazze şeridi, türkiye, insani yardım, israil, recep tayyip erdoğan, kayseri, mısır, refah sınır kapısı

Gazze'ye insani yardım taşıyan askeri uçak Kayseri'den havalandı

08:39 29.11.2023
© AA / Didem MenteTürkiye Gazze insani yardım
Türkiye Gazze insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Didem Mente
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Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.
Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.
Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.
Türkiye'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere, şu ana kadar 11 uçak, bir gemi, yaklaşık 700 ton insani yardım ve tıbbi malzeme, 8 sahra hastanesi ile 20 ambulans El Ariş'e ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
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