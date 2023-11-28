https://sputniknews.com.tr/20231128/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1077880927.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Yarın yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Genel Sekreter Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in uluslararası hukuku... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T18:46+0300
2023-11-28T18:46+0300
2023-11-28T18:46+0300
israil- filistin çatışması
recep tayyip erdoğan
antonio guterres
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, 'İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar' ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231128/canli--insani-ara-uzatildi-israil-gazze-seridinin-tamamina-saldirmaya-hazirlaniyor-1077852948.html
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recep tayyip erdoğan, antonio guterres, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, antonio guterres, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Yarın yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Genel Sekreter Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in uluslararası hukuku fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını vermesi gerektiğini' ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, 'İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar' ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.
Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.