https://sputniknews.com.tr/20231128/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1077880927.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Yarın yapılacak Gazze gündemli BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Genel Sekreter Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail'in uluslararası hukuku... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T18:46+0300

2023-11-28T18:46+0300

2023-11-28T18:46+0300

israil- filistin çatışması

recep tayyip erdoğan

antonio guterres

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, 'İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına karşı uluslararası toplumdan beklentiler, insani krize çözüm önerileri ve kalıcı barışa yönelik çabalar' ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in uluslararası hukuku, savaş hukukunu, insancıl hukuku uluslararası camianın gözüne baka baka fütursuzca çiğnemeye devam ettiğini ve işlenen suçların hesabını uluslararası hukuk önünde vermesi gerektiğini belirtti.Guterres'e, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 100'ü aşkın Birleşmiş Milletler çalışanı için taziyelerini ileten Erdoğan, Guterres'in Refah Sınır Kapısı'nı bizzat ziyaret etmesinin uluslararası toplumun dikkatini bu noktaya çekmesi noktasında faydalı olduğunu da söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231128/canli--insani-ara-uzatildi-israil-gazze-seridinin-tamamina-saldirmaya-hazirlaniyor-1077852948.html

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recep tayyip erdoğan, antonio guterres, telefon görüşmesi