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https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-hdp-diyarbakir-buyuksehir-belediye-baskani-mizrakliya-hapis-cezasi-1077929448.html
Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası
Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
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2023-11-29T22:20+0300
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
diyarbakır
adnan selçuk mızraklı
selçuk mızraklı
yargıtay
diyarbakır büyükşehir belediyesi
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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, avukatları salonda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi, suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230513/diyarbakirda-yesil-sol-mitingi-selahattin-demirtas-ses-kaydi-gonderdi-1071036098.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), diyarbakır, adnan selçuk mızraklı, selçuk mızraklı, yargıtay, diyarbakır büyükşehir belediyesi
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), diyarbakır, adnan selçuk mızraklı, selçuk mızraklı, yargıtay, diyarbakır büyükşehir belediyesi

Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası

22:20 29.11.2023
© AA / Aziz AslanAdnan Selçuk Mızraklı
Adnan Selçuk Mızraklı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Aziz Aslan
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Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, avukatları salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi, suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.
Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.
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