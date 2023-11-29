https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-hdp-diyarbakir-buyuksehir-belediye-baskani-mizrakliya-hapis-cezasi-1077929448.html

Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası

Eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya hapis cezası

Yargıtay 3. Ceza Dairesince hapis cezasının usulden bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T22:20+0300

2023-11-29T22:20+0300

2023-11-29T22:20+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

diyarbakır

adnan selçuk mızraklı

selçuk mızraklı

yargıtay

diyarbakır büyükşehir belediyesi

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Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, avukatları salonda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma ve saklanma şüphesi, suçun alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.Mızraklı, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.Mahkeme, sanık Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Mızraklı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çarptırıldığı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce usulden bozulmasının ardından 15 Mart'ta yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230513/diyarbakirda-yesil-sol-mitingi-selahattin-demirtas-ses-kaydi-gonderdi-1071036098.html

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