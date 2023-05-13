https://sputniknews.com.tr/20230513/diyarbakirda-yesil-sol-mitingi-selahattin-demirtas-ses-kaydi-gonderdi-1071036098.html

Diyarbakır’da Yeşil Sol Mitingi: Selahattin Demirtaş ses kaydı gönderdi

Diyarbakır’da Yeşil Sol Mitingi: Selahattin Demirtaş ses kaydı gönderdi

Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır’da düzenlediği final mitingine ses kaydı gönderen Selahattin Demirtaş “Bugüne kadar kolay gelmedik, görmediğimiz zulüm kalmadı... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T17:41+0300

2023-05-13T17:41+0300

2023-05-13T17:41+0300

2023 türkiye seçimleri

yeşil sol parti

yeşiller ve sol parti

selahattin demirtaş

diyarbakır

miting

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Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), seçime bir gün kala Diyarbakır’da final mitingi düzenledi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’li milletvekilleri, tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu binlerce kişi katıldı. Başak Demirtaş: Sandıklar açıldığında artık yepyeni bir dönem başlayacak Mitingde konuşan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, “Yarın bütün sandıklarda özgürlük çiçeği yeşerecek. Yarın bütün sandıklarda Yeşil Sol Parti büyüyecek. Bize köle muamelesi yapanları sandığa nasıl gömeceğinizi biliyorsunuz. Yarın sandıklar açıldığında artık yepyeni bir dönem başlayacak. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi güçlü ve kararlı bir şekilde başka mecralara akacak. Yarın sandığa gittiğimizde bir oy Yeşil Sol Parti'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na diyoruz" dedi. Selahattin Demirtaş: Zindanların kapısını açacak anahtar da sizin elinizde Başak Demirtaş, konuşmasının ardından Selahattin Demirtaş’ın mitinge yolladığı ses kaydını dinletti. Demirtaş gönderdiği ses kaydında şunları söyledi: “Bugüne kadar kolay gelmedik, görmediğimiz zulüm kalmadı ama asla diz çökmedik. Amacımız kardeşçe, huzur, barış, refah içinde yaşamak. Şimdi bunlara daha yakınız inşallah. Zindanların kapısını açacak anahtar da sizin elinizde. Özellikle genç kardeşim en yakın seçim bürosuna gidin, görev alın. Onların yalanları karşında asla diz çökmeyin. Sandıkları yalnız bırakmayın. Mutlaka kazanacağız, bir oy Yeşil Sol’a bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na verin.” Sancar: 15 Mayıs’ta aydınlığa uyanıyoruz Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar “Sizler kararınızı verdiniz elbette. Bütün siyasi rehine olarak tutulan yoldaşlarımız, bugün selamını burada dinlediğiniz Selahattin Demirtaş yoldaşımız, Selçuk Mızraklı, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, adını sayamadığım yüzlerce, binlerce yoldaşımız sizlerin oyları ve iradesiyle, sizlerin mücadelesiyle elbette özgürlüğe kavuşacak, özgür günlerde burada el ele, hep birlikte halay çekeceğiz, birlikte özgürlük şarkıları söyleyeceğiz. Yarın sandığa gidiyoruz, Amed’in iradesini nasıl ortaya koyduğumuzu gösteriyoruz, 12 milletvekilinin 12’sini de Meclis’e gönderiyoruz. Tek adam rejimine son veriyoruz. Türkiye’ye aydınlığın yolunu bizler açıyoruz. Bizler bu yolda en güçlü şekilde yürüyeceğiz. Yarın sandığa gidiyoruz, 15 Mayıs’ta aydınlığa uyanıyoruz" dedi. Miting müzik dinletisinin ardından sona erdi.

diyarbakır

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2023

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Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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yeşil sol parti, yeşiller ve sol parti, selahattin demirtaş, diyarbakır, miting