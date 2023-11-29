https://sputniknews.com.tr/20231129/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-israil-devlet-hesaplarindan-paylasilan-goruntulere-yalanlama-1077930888.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan görüntülere yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan görüntülere yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığını, yanlış tercümeyle... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T23:38+0300
2023-11-29T23:38+0300
2023-11-29T23:38+0300
israil- filistin çatışması
türk
türkiye
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
dezenformasyonla mücadele merkezi
hamas
hamas
hamas
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan röportaj görüntüleriyle ilgili, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231129/gazzede-ateskes-sona-eriyor-sirada-ne-var-1077929971.html
hamas
gazze
gazze şeridi
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türk, türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, hamas, gazze, gazze şeridi
türk, türkiye, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, hamas, gazze, gazze şeridi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, İsrail devlet hesaplarından paylaşılan görüntülere yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığını, yanlış tercümeyle manipülasyon yapıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan röportaj görüntüleriyle ilgili, "Filistinli kız, Hamas'ın Gazze'de sivilleri tehlikeye attığını söyledi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bahse konu röportajın bir kısmı kesilerek yanlış bir tercümeyle manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili videonun tamamı incelendiğinde aslında muhabirin küçük kıza 'Sen bir çocuk olarak işgal güçlerine ne demek istersin?' sorusunu sorduğu, küçük kızın ise 'Böyle bir şey olması mümkün değil, çünkü kurbanların büyük kısmı çocuk ve kadınlardan oluşuyor ve birçoğu yıkılan binaların altında. Birçoğunun cenazesini bile çıkarmamışlar.' cevabını verdiği görülmektedir."