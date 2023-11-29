Gazze’de ateşkes sona eriyor: Sırada ne var?

“CIA, MOSSAD ve diğer ülkelerin istihbarat örgütlerinin başkanlarının katılımıyla, Gazze konulu toplantının Katar’da yapılması boşuna değil. Doha’nın Hamas üzerinde bir miktar etkisinin olduğu biliniyor. Bu etki elbette mutlak değil. Katar’ın etkisi esasen Hamas’ın siyasi grubunu kapsıyor, ancak orduyu kapsamıyor. Yani Gazze’de Katar’ın sözleri bir ölçüde dikkate alınıyor, ama bu, Hamas’ın her zaman Doha’nın talimatlarını yerine getirdiği anlamına gelmiyor. Yine de müzakerelerden belli sonuçlar beklenebilir. Bu aşamada, esir İsrailli askerler ve Filistinli savaşçıların değişimi için ateşkesin uzatılmasının değerlendirildiği tahmin ediliyor. Mevcut tüm zorluklara rağmen teoride bu mümkün. Değişimin birkaç turda gerçekleşmesi bekleniyor. Ama yine söylüyorum bu sonsuza kadar sürmeyecek. Çatışan taraflar bunu çok iyi anlıyor. Dolayısıyla çatışma ne yazık ki er ya geç yeniden başlayacak.”