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Gazze’de ateşkes sona eriyor: Sırada ne var?
Gazze’de ateşkes sona eriyor: Sırada ne var?
Gazze Şeridi’nde, Cuma günü başlayan ve her iki tarafın da ek grupları serbest bırakması için koşulların sağlanması amacıyla geçen Pazartesi günü iki günlüğüne... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T22:43+0300
2023-11-29T22:43+0300
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Gazze Şeridi’ndeki insanın aranın son gününde 6. esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor. Bölgede, insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.Ancak iki günlüğüne uzatılan insani ara bugün sona eriyor. Peki ya sonra ne?ABD, Hamas’ın İsrail’e yönelik tehdidinin devam ettiğini belirterek Tel-Aviv’i harekatı sürdürmeye itiyor.İnsani ara sona erdikten sonra İsrail Filistinlilere saldırmaya devam edecek mi?Ortadoğu ve siyaset uzmanı Andrey Nikulin, Sputnik’e açıklamasında, ateşkesin birkaç gün daha uzatılabileceği tahmininde bulundu:Katar’da CIA Direktörü William J. Burns ve Mossad Başkanı David Barnea’nın de katılımıyla müzakerelerin yapıldığı yönünde haberi değerlendiren Nikulin, bu görüşmeler sırasında, insani aranın uzatılması kapsamında esir değişiminin parametrelerinin değerlendirilmiş olabileceğini belirtti:
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Gazze’de ateşkes sona eriyor: Sırada ne var?

22:43 29.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Gazze Protesto ateşkes
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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Gazze Şeridi’nde, Cuma günü başlayan ve her iki tarafın da ek grupları serbest bırakması için koşulların sağlanması amacıyla geçen Pazartesi günü iki günlüğüne uzatılan insani arada bugün son gün.
Gazze Şeridi’ndeki insanın aranın son gününde 6. esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor.
Bölgede, insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 5 grup halinde 60 İsrailli ile en az 21 yabancı uyruklu esir, İsrail tarafından ise 180 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.
Ancak iki günlüğüne uzatılan insani ara bugün sona eriyor.

Peki ya sonra ne?

ABD, Hamas’ın İsrail’e yönelik tehdidinin devam ettiğini belirterek Tel-Aviv’i harekatı sürdürmeye itiyor.
İnsani ara sona erdikten sonra İsrail Filistinlilere saldırmaya devam edecek mi?
Ortadoğu ve siyaset uzmanı Andrey Nikulin, Sputnik’e açıklamasında, ateşkesin birkaç gün daha uzatılabileceği tahmininde bulundu:
“İsrail ordusu ve Gazzeli savaşçılar arasındaki ateşkesin birkaç gün daha uzatılması beklenebilir. Ancak bence ateşkes sonsuza kadar sürmeyecek. Er ya geç, Gazze’nin değişebileceği rehinelerin bitmesi ya da bir provokasyon sonucu ihlal edilecek. Sonra kaçınılmaz olarak harekatın devamı gelecek, çünkü İsrail Hamas’ı tam yenme dışında hiçbir seçenek kabul etmeyecek.”
Katar’da CIA Direktörü William J. Burns ve Mossad Başkanı David Barnea’nın de katılımıyla müzakerelerin yapıldığı yönünde haberi değerlendiren Nikulin, bu görüşmeler sırasında, insani aranın uzatılması kapsamında esir değişiminin parametrelerinin değerlendirilmiş olabileceğini belirtti:
“CIA, MOSSAD ve diğer ülkelerin istihbarat örgütlerinin başkanlarının katılımıyla, Gazze konulu toplantının Katar’da yapılması boşuna değil. Doha’nın Hamas üzerinde bir miktar etkisinin olduğu biliniyor. Bu etki elbette mutlak değil. Katar’ın etkisi esasen Hamas’ın siyasi grubunu kapsıyor, ancak orduyu kapsamıyor. Yani Gazze’de Katar’ın sözleri bir ölçüde dikkate alınıyor, ama bu, Hamas’ın her zaman Doha’nın talimatlarını yerine getirdiği anlamına gelmiyor. Yine de müzakerelerden belli sonuçlar beklenebilir. Bu aşamada, esir İsrailli askerler ve Filistinli savaşçıların değişimi için ateşkesin uzatılmasının değerlendirildiği tahmin ediliyor. Mevcut tüm zorluklara rağmen teoride bu mümkün. Değişimin birkaç turda gerçekleşmesi bekleniyor. Ama yine söylüyorum bu sonsuza kadar sürmeyecek. Çatışan taraflar bunu çok iyi anlıyor. Dolayısıyla çatışma ne yazık ki er ya geç yeniden başlayacak.”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (ortada), ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üst düzey İsrail-Filistin oturumuna katılarak konuşma yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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Bakan Fidan: BMGK yine uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak konusunda başarısız oldu
22:26
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