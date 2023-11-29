https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogan-yarin-baeye-gidecek-1077930145.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T22:59+0300
2023-11-29T22:59+0300
2023-11-29T22:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dubai
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231012/erdogan-bae-devlet-baskani-ile-gorustu-1076271094.html
türkiye
dubai
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dubai, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dubai, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.