https://sputniknews.com.tr/20231129/cumhurbaskani-erdogan-yarin-baeye-gidecek-1077930145.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın BAE'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T22:59+0300

2023-11-29T22:59+0300

2023-11-29T22:59+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dubai

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Dubai'de icra edilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin ilk günü, 1 Aralık'ta hitap gerçekleştirmesi, toplantı marjında katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231012/erdogan-bae-devlet-baskani-ile-gorustu-1076271094.html

türkiye

dubai

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dubai, bae, birleşik arap emirlikleri (bae)