https://sputniknews.com.tr/20231012/erdogan-bae-devlet-baskani-ile-gorustu-1076271094.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T12:30+0300
2023-10-12T12:30+0300
2023-10-12T12:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'a, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231012/hamas-heyeti-tbmmde-huda-parla-gorustu-1076267433.html
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil
recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
12:30 12.10.2023 (güncellendi: 12:59 12.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'a, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.