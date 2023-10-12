https://sputniknews.com.tr/20231012/erdogan-bae-devlet-baskani-ile-gorustu-1076271094.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T12:30+0300

2023-10-12T12:30+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreçte yaşanan son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'a, İsrail-Filistin arasındaki gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/hamas-heyeti-tbmmde-huda-parla-gorustu-1076267433.html

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

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recep tayyip erdoğan, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil