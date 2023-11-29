https://sputniknews.com.tr/20231129/bm-israilin-golan-tepeleri-isgaline-son-vermesini-talep-etti-1077897160.html
BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti
BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararı başta olmak... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T09:02+0300
2023-11-29T09:02+0300
2023-11-29T09:02+0300
dünya
israil
suriye
birleşmiş milletler (bm)
golan tepeleri
yahudi yerleşim birimleri
yahudi yerleşimciler
işgal
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Belgeyi BM Genel Kurulu’nun 91 üyesi desteklerken, 8 üyenin bu karara karşı çıktığı, 62'sinin ise çekimser kaldığı belirlendi.Tasarı metninde yer alan açıklamada, BM üyelerinin, "İsrail'in, ilgili BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına aykırı olarak 1967'den bu yana işgal altında olan Suriye Golan Tepeleri'nden çekilmemesinden derin endişe duyduğu” ifadeleri kullanıldı.BM Genel Kurul kararları, Güvenlik Konseyi kararlarından farklı olarak bağlayıcı nitelik taşımıyor.1967'deki Altı Gün Savaşı olarak bilinen çatışmalar sırasında İsrail, Golan Tepeleri'ni Suriye'den geri alıp işgal etmiş, 1981'de ise tek taraflı olarak ilhak etmişti.Golan Tepeleri meselesi, İsrail-Suriye çatışmasının temel sorunu olarak kabul edilirken, bu sorunu çözmek için Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce girişimlerde bulunulmuştu.İsrail'de Judea ve Samaria olarak bilinen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri, İsrail'in 1967 Altı Gün Savaşı'ndaki zaferinden sonra ortaya çıkarken, Bu yerleşim birimleri, Doğu Kudüs veya Golan Tepeleri'nin aksine, uluslararası ve hatta iç hukuka göre İsrail'in bir parçası olarak kabul edilmiyor.Birleşmiş Milletler, bu bölgeleri işgal edilmiş sayıyor.BM Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israilin-sama-roket-saldirisinda-4-kisi-yaralandi-1077687442.html
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suriye
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israil, suriye, birleşmiş milletler (bm), golan tepeleri, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimciler, işgal
israil, suriye, birleşmiş milletler (bm), golan tepeleri, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimciler, işgal
BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını bir kez daha kabul etti.
Belgeyi BM Genel Kurulu’nun 91 üyesi desteklerken, 8 üyenin bu karara karşı çıktığı, 62'sinin ise çekimser kaldığı belirlendi.
Tasarı metninde yer alan açıklamada, BM üyelerinin, "İsrail'in, ilgili BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına aykırı olarak 1967'den bu yana işgal altında olan Suriye Golan Tepeleri'nden çekilmemesinden derin endişe duyduğu” ifadeleri kullanıldı.
BM Genel Kurul kararları, Güvenlik Konseyi kararlarından farklı olarak bağlayıcı nitelik taşımıyor.
1967'deki Altı Gün Savaşı olarak bilinen çatışmalar sırasında İsrail, Golan Tepeleri'ni Suriye'den geri alıp işgal etmiş, 1981'de ise tek taraflı olarak ilhak etmişti.
Golan Tepeleri meselesi, İsrail-Suriye çatışmasının temel sorunu olarak kabul edilirken, bu sorunu çözmek için Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce girişimlerde bulunulmuştu.
İsrail'de Judea ve Samaria olarak bilinen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri, İsrail'in 1967 Altı Gün Savaşı'ndaki zaferinden sonra ortaya çıkarken, Bu yerleşim birimleri, Doğu Kudüs veya Golan Tepeleri'nin aksine, uluslararası ve hatta iç hukuka göre İsrail'in bir parçası olarak kabul edilmiyor.
Birleşmiş Milletler
, bu bölgeleri işgal edilmiş sayıyor.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi yer alıyor.