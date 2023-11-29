BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti

Türkiye
Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon: 1.2 ton uyuşturucu ele geçirildi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Alzheimer ile bağırsak hastalığı arasında bağlantı çıktı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kira krizine karşı 'ev arkadaşlığı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231129/bm-israilin-golan-tepeleri-isgaline-son-vermesini-talep-etti-1077897160.html
BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti
BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararı başta olmak... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T09:02+0300
2023-11-29T09:02+0300
dünya
israil
suriye
birleşmiş milletler (bm)
golan tepeleri
yahudi yerleşim birimleri
yahudi yerleşimciler
işgal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076833325_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f771e993f8d6f57d0da73efe6668b1c5.jpg
Belgeyi BM Genel Kurulu’nun 91 üyesi desteklerken, 8 üyenin bu karara karşı çıktığı, 62'sinin ise çekimser kaldığı belirlendi.Tasarı metninde yer alan açıklamada, BM üyelerinin, "İsrail'in, ilgili BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına aykırı olarak 1967'den bu yana işgal altında olan Suriye Golan Tepeleri'nden çekilmemesinden derin endişe duyduğu” ifadeleri kullanıldı.BM Genel Kurul kararları, Güvenlik Konseyi kararlarından farklı olarak bağlayıcı nitelik taşımıyor.1967'deki Altı Gün Savaşı olarak bilinen çatışmalar sırasında İsrail, Golan Tepeleri'ni Suriye'den geri alıp işgal etmiş, 1981'de ise tek taraflı olarak ilhak etmişti.Golan Tepeleri meselesi, İsrail-Suriye çatışmasının temel sorunu olarak kabul edilirken, bu sorunu çözmek için Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce girişimlerde bulunulmuştu.İsrail'de Judea ve Samaria olarak bilinen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri, İsrail'in 1967 Altı Gün Savaşı'ndaki zaferinden sonra ortaya çıkarken, Bu yerleşim birimleri, Doğu Kudüs veya Golan Tepeleri'nin aksine, uluslararası ve hatta iç hukuka göre İsrail'in bir parçası olarak kabul edilmiyor.Birleşmiş Milletler, bu bölgeleri işgal edilmiş sayıyor.BM Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-israilin-sama-roket-saldirisinda-4-kisi-yaralandi-1077687442.html
israil
suriye
golan tepeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076833325_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_40b9925a021ef98f8ce46cf6698e51b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, suriye, birleşmiş milletler (bm), golan tepeleri, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimciler, işgal
israil, suriye, birleşmiş milletler (bm), golan tepeleri, yahudi yerleşim birimleri, yahudi yerleşimciler, işgal

BM, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline son vermesini talep etti

09:02 29.11.2023
© AFP 2023 / ED JONESBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını bir kez daha kabul etti.
Belgeyi BM Genel Kurulu’nun 91 üyesi desteklerken, 8 üyenin bu karara karşı çıktığı, 62'sinin ise çekimser kaldığı belirlendi.
Tasarı metninde yer alan açıklamada, BM üyelerinin, "İsrail'in, ilgili BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına aykırı olarak 1967'den bu yana işgal altında olan Suriye Golan Tepeleri'nden çekilmemesinden derin endişe duyduğu” ifadeleri kullanıldı.
BM Genel Kurul kararları, Güvenlik Konseyi kararlarından farklı olarak bağlayıcı nitelik taşımıyor.
1967'deki Altı Gün Savaşı olarak bilinen çatışmalar sırasında İsrail, Golan Tepeleri'ni Suriye'den geri alıp işgal etmiş, 1981'de ise tek taraflı olarak ilhak etmişti.
Golan Tepeleri meselesi, İsrail-Suriye çatışmasının temel sorunu olarak kabul edilirken, bu sorunu çözmek için Suriye'deki iç savaşın başlamasından önce girişimlerde bulunulmuştu.
İsrail'de Judea ve Samaria olarak bilinen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri, İsrail'in 1967 Altı Gün Savaşı'ndaki zaferinden sonra ortaya çıkarken, Bu yerleşim birimleri, Doğu Kudüs veya Golan Tepeleri'nin aksine, uluslararası ve hatta iç hukuka göre İsrail'in bir parçası olarak kabul edilmiyor.
Birleşmiş Milletler, bu bölgeleri işgal edilmiş sayıyor.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur'' ifadesi yer alıyor.
Gazze İsrail ordusu hava savunma sistemi roket - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
DÜNYA
Rusya: İsrail’in Şam’a roket saldırısında 4 kişi yaralandı
22 Kasım, 23:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала